USA-Le secteur privé a détruit des emplois en novembre - ADP

Les demandeurs d'emploi font la queue pour postuler lors de la "Journée de l'emploi chez Amazon" à Fall River aux États-Unis

Le secteur privé aux Etats-Unis a, contre toute attente, détruit des emplois en novembre, montre mercredi l'enquête mensuelle du cabinet ADP.

L'enquête a recensé 32.000 destructions nettes de postes le mois dernier, après 47.000 créations d'emplois en octobre (chiffre révisé de +42.000 postes).

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 10.000 créations nettes de postes.

L'enquête ADP, élaborée en collaboration avec le Stanford Digital Economy Lab, diverge généralement du rapport officiel mensuel sur l'emploi publié par le Bureau of Labor Statistics (BLS) du département américain du travail.

Le BLS publiera le 16 décembre le rapport sur l'emploi pour le mois de novembre, qui devait initialement sortir le 5 décembre. Sa publication a été retardée en raison de la fermeture récente des services de l'administration fédérale dans le cadre du "shutdown".

Le prochain rapport officiel sur l'emploi intègrera les chiffres de l'emploi non-agricole pour le mois d'octobre, mais pas le taux de chômage sur cette période, car le shutdown, le plus long de l'histoire des Etats-Unis, a empêché la collecte des données auprès des ménages à partir de laquelle ce taux est calculé.

Alors que l'enquête ADP suggère une détérioration des conditions du marché du travail, les premières demandes d'allocations au chômage montrent plutôt un environnement "no hire, no fire" ("ni embauche, ni licenciement"), période caractérisée par peu de perspectives pour les demandeurs d'emploi, tandis que les salariés peuvent compter sur la sécurité de l'emploi.

Selon les économistes, l'incertitude économique liée aux droits de douane a paralysé le marché du travail.

L'économie américaine a créé 119.000 emplois en septembre, et le taux de chômage a atteint son plus haut niveau en quatre ans, à 4,4%, selon les dernières données officielles.

(Rédigé par Lucia Mutikani, Claude Chendjou pour la version française, édité par Kate Entringer)