USA-Le secrétaire à la Marine limogé-sources

par Phil Stewart

Le secrétaire américain à la Marine John Phelan a été limogé, ont dit mercredi un responsable américain et une personne au fait de la question, quelques semaines après que le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a limogé le chef d'état-major de l'armée de terre.

Le Pentagone a annoncé le départ de John Phelan dans un bref communiqué, annonçant que le secrétaire à la Marine quittait l'administration américaine "avec effet immédiat". Aucun détail sur les raisons de son départ n'a été fourni.

Les sources ont déclaré que John Phelan avait notamment été remercié car il ne mettait pas en oeuvre les réformes visant à accélérer la construction navale assez rapidement et car ses relations avec de hauts responsables du Pentagone s'étaient détériorées.

L'une des sources a cité ses mauvaises relations avec Pete Hegseth, le secrétaire adjoint à la Défense Steve Feinberg, et le sous-secrétaire à la Marine Hung Cao. Ce dernier occupera désormais les fonctions de secrétaire à la Marine, a fait savoir le Pentagone.

La source a également cité une enquête en matière d'éthique visant le cabinet de John Phelan.

Pete Hegseth a limogé au début du mois le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Randy George, sans fournir de raison.

(avec Steve Holland et Jasper Ward; version française Camille Raynaud)