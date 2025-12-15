USA-Le réalisateur Rob Reiner et son épouse retrouvés morts, une enquête ouverte

(.)

par Steve Gorman

L'acteur, réalisateur et militant politique Rob Reiner et son épouse ont été retrouvés morts dans leur maison de Los Angeles dimanche, et une enquête pour un possible homicide a été ouverte par la police locale, ont annoncé les autorités de la ville américaine.

La police a refusé d'identifier publiquement les deux personnes retrouvées mortes, mais la maire Karen Bass et le gouverneur de Californie Gavin Newsom ont tous deux publié des communiqués confirmant le décès de Rob Reiner, âgé de 78 ans, et de son épouse, Michele, âgée 68 ans.

"C'est une perte dévastatrice pour notre ville et notre pays. Les contributions de Rob Reiner se répercutent dans la culture et la société américaines, et il a amélioré d'innombrables vies grâce à son travail créatif et à son combat pour la justice sociale et économique", a écrit la maire de Los Angeles.

Dimanche soir, le chef adjoint de la police de Los Angeles, Alan Hamilton, a dit, lors d'une conférence de presse, que la police avait découvert deux corps à l'intérieur de la résidence des victimes dimanche en fin d'après-midi après s'y être rendue.

Les services de police de Los Angeles (LAPD) ont publié un communiqué sur les réseaux sociaux dimanche soir, estimant qu'il s'agit d'une enquête "s'apparentant à un homicide", même si Alan Hamilton a déclaré que la police n'avait pas encore identifié de suspect.

La cause du décès sera rendue publique par le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles, a indiqué Alan Hamilton.

Rob Reiner a joué comme acteur dans la série culte "All in the Family", avant d'avoir une carrière prolifique à Hollywood en tant que réalisateur avec des films comme "Quand Harry rencontre Sally", "Princess Bride", "Misery" ou encore "The American President".

Rob Reiner, originaire de New York, était également connu pour son activisme politique, avec notamment en 2004, le soutien accordé au démocrate John Kerry à l'occasion de l'élection présidentielle. Il a également soutenu les démocrates Al Gore et Hillary Clinton.

(Reportage Steve Gorman à Los Angeles et Dietrich Knauth à New York; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)