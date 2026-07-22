USA-Le procès de Maduro pourrait débuter en juin 2027

Les procureurs du département américain de la Justice (DoJ) et Nicolas Maduro, capturé au mois de janvier par les forces spéciales américaines au cours d'une opération militaire à Caracas, ont proposé mardi que le procès du président vénézuélien débute au mois de juin 2027.

Cette proposition a été faite en amont d'une audition prévue mercredi à 16h00 GMT au tribunal fédéral de Manhattan, à New York.

Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores, capturée en même temps que lui, sont accusés de narcoterrorisme, des charges pour lesquelles ils ont tous deux plaidé non coupable.

(Luc Cohen à New York; version française Camille Raynaud)