USA-Le Pentagone prévoit de déployer l'armée à Chicago-presse
information fournie par Reuters 24/08/2025 à 04:52

Le département américain de la Défense travaille sur un projet visant à déployer l'armée à Chicago, alors que le président Donald Trump dit qu'il lutte contre le crime, la question des sans-abri et l'immigration illégale, a rapporté samedi le Washington Post.

Le Pentagone prévoit plusieurs options, notamment la mobilisation d'au moins quelques milliers de membres de la Garde nationale dès le mois de septembre, rapporte le journal, citant des responsables au fait du dossier.

"Chicago, c'est le bazar", a dit vendredi le président républicain aux journalistes, raillant le maire de la ville, un démocrate. "Et ce sera probablement le prochain endroit où nous allons changer les choses."

"Nous ne spéculerons pas sur les prochaines opérations. Le département est une organisation de préparation et travaille constamment avec les autres agences sur des plans visant à protéger les biens et les employés fédéraux", a fait savoir le Pentagone samedi soir.

Le gouverneur démocrate de l'Illinois, JB Pritzker, a indiqué dans un communiqué que le gouvernement fédéral n'avait pas demandé à l'Etat, où est située Chicago, s'il avait besoin d'aide.

Il a ajouté qu'aucune situation d'urgence ne nécessitait que la Garde nationale ou d'autres troupes soient déployées sur place.

Les gouverneurs républicains de trois Etats ont annoncé le week-end dernier qu'ils enverraient des centaines de membres de la Garde nationale dans la capitale fédérale américaine, Washington DC, à la demande de l'administration de Donald Trump.

(David Shepardson à Washington et Ismail Shakil à Ottawa, avec Idrees Ali; version française Camille Raynaud)

