USA-Le FBI dit avoir déjoué un projet d'attentat dans le Michigan

Le FBI a déjoué un projet d'attentat dans le Michigan et arrêté plusieurs personnes, a déclaré vendredi le directeur de la police fédérale américaine, Kash Patel, sans fournir de détails.

Cinq personnes, dont certaines âgées de moins de 20 ans, sont en train d'être interrogées, a-t-on appris de deux sources.

"Ce matin, le FBI a déjoué une attaque terroriste potentielle et arrêté plusieurs personnes dans le Michigan qui étaient soupçonnées de préparer une violente attaque au cours du week-end d'Halloween", a écrit Kash Patel sur le réseau X.

Un responsable du département de la Justice a déclaré que ce projet était lié au terrorisme international.

La police de Dearborn, une banlieue de Detroit, a déclaré sur les réseaux sociaux que le FBI avait mené une opération vendredi dans cette localité, ajoutant qu'il n'y avait "aucune menace".

(Jana Winter, Sarah N. Lynch et Andrew Goudsward, version française Bertrand Boucey)