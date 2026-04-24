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USA-Le département de la Justice va clôre l'enquête visant le président de la Fed Jerome Powell
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 16:36

Le département américain de la Justice va clore son enquête portant sur les coûts liés à des travaux de rénovation du siège de la Réserve fédérale américaine (Fed) menés sous la présidence de Jerome Powell, a déclaré vendredi la procureure de Washington Jeanine Pirro.

Régulièrement visé par des critiques de Donald Trump, qui lui reproche de ne pas baisser suffisamment les taux d'intérêt, Jerome Powell avait dénoncé un "prétexte" destiné à accentuer la pression sur la Fed pour qu'elle réponde aux demandes du président américain.

Le mandat de Jerome Powell à la tête de la Fed prend fin le mois prochain. Un sénateur américain influent s'était engagé à bloquer la nomination par Donald Trump de son successeur – l'ancien gouverneur de la Fed Kevin Warsh – jusqu'à ce que l'enquête soit abandonnée.

(Ryan Patrick Jones et Doina Chiacu; version française Blandine Hénault)

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