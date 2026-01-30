USA-Le département de la Justice publie un "dernier lot" de trois millions de documents sur Epstein

Le département de la Justice américain a publié vendredi plus de trois millions de documents concernant le financier décédé et condamné pour crimes sexuels Jeffrey Epstein, comme le lui impose une loi votée par le Congrès en novembre dernier.

Todd Blanche, numéro deux du département de la Justice, a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il s'agissait des derniers documents que publierait la Maison blanche en vertu de cette loi. Le nouvel ensemble comprend plus de trois millions de documents, 2.000 vidéos et 180.000 images.

De nombreux noms et images ont été masqués, a-t-il précisé en ajoutant que le département de la Justice fournirait un résumé aux élus du Congrès.

Cette affaire Epstein a été une épine dans le pied de Donald Trump depuis son retour au pouvoir en janvier dernier, en partie parce que le président américain avait lui-même donné par le passé de l'épaisseur aux théories complotistes relayées par ses partisans à propos de Jeffrey Epstein et qu'il avait promis de faire toute la lumière sur le dossier pendant sa campagne.

De nombreux électeurs trumpistes pensent que l'administration Trump veut camoufler les liens entretenus par Jeffrey Epstein avec des personnalités influentes ainsi que des détails obscurs sur le décès du financier en prison en 2019 avant son procès pour trafic sexuel de mineures. Les autorités pénitentiaires ont établi qu'Epstein s'était suicidé.

Après avoir longtemps tenté de l'empêcher, Donald Trump a fait volte-face en novembre en annonçant être favorable à la publication du dossier judiciaire de Jeffrey Epstein.

Le président américain dit avoir été ami avec l'ancien homme d'affaires dans les années 1990 et 2000 avant de prendre ses distances avec lui sans rien savoir des crimes attribués au défunt financier.

(Andrew Goudsward, Brad Heath, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Zhifan Liu)