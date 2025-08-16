USA-La Virginie-Occidentale envoie des membres de la Garde nationale à Washington DC

par AJ Vicens

Le gouverneur de l'Etat américain de Virginie-Occidentale, Patrick Morrisey, va déployer 300 à 400 soldats de la Garde nationale dans la capitale Washington à la demande de l'administration de Donald Trump, a indiqué le bureau du gouverneur dans un communiqué samedi.

Ce déploiement est "une preuve d'engagement en faveur de la sécurité publique et de la coopération régionale" et comprendra la fourniture d'équipements et de formations spécialisées aux côtés des "quelque 300 à 400 personnes qualifiées selon les instructions", peut-on lire dans le communiqué.

Drew Galang, porte-parole du gouverneur de Virginie-Occidentale, a déclaré que la Garde nationale de l'État avait reçu l'ordre d'envoyer du matériel et du personnel à Washington vendredi en fin de journée et qu'elle travaillait à l'organisation du déploiement.

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi avoir placé sous contrôle fédéral la police de Washington DC et ordonné le déploiement de 800 membres de la Garde nationale dans la capitale des Etats-Unis, pour faire face selon lui à une flambée de criminalité.

Un responsable de la Maison blanche a déclaré samedi que des troupes supplémentaires de la Garde nationale seraient appelées à Washington pour "protéger les biens fédéraux, créer un environnement sûr pour que les forces de l'ordre puissent exercer leurs fonctions en cas de besoin, et assurer une présence visible pour dissuader la criminalité".

Selon les données du ministère américain de la Justice, les crimes violents ont atteint en 2024 leur niveau le plus bas depuis 30 ans à Washington, qui est techniquement un district fédéral autonome placé sous la juridiction du Congrès des États-Unis.

