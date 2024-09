USA: la production industrielle rebondit en août, après l'ouragan Beryl (Fed)

La production industrielle a rebondi de 0,8% en août aux États-Unis, tirée par l'activité manufacturière, après avoir été fortement perturbée en juillet par l'ouragan Beryl, selon l'enquête mensuelle de la Réserve fédérale (Fed) publiée mardi.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Le rebond est plus fort qu'attendu, puisque les analystes tablaient sur +0,2%, selon le consensus de Market Watch.

L'activité manufacturière a ainsi progressé an août de 0,9%, l'activité minière de 0,8%, et la production de services d'utilité publique (notamment électricité et gaz naturel) est restée stable.

En juillet, l'ouragan Beryl avait lourdement pesé que la production industrielle, touchant le Texas et l'activité de l'industrie pétrochimique notamment.

La production industrielle est au même niveau que l'an passé à la même époque, précise la Fed.

Quant au taux d'utilisation des capacités industrielles, il s'est amélioré en août, à 78%, mais cela reste inférieur de 1,7% à sa moyenne de long terme calculée entre 1972 et 2023.