information fournie par Boursorama avec AFP • 18/02/2026 à 15:54

USA: la production industrielle nettement supérieure aux attentes en janvier

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW HARNIK )

La production industrielle a nettement plus augmenté qu'attendu par les analystes en janvier aux Etats-Unis, tirée par les activités manufacturières, selon l'enquête mensuelle de la Réserve fédérale (Fed) publiée mercredi.

L'indice évaluant la production du pays (industrie manufacturière, extraction minière, production de gaz et électricité) était en hausse de 0,7% le mois dernier.

Les marchés s'attendaient à une progression plus modeste, de 0,3%, selon le consensus publié par MarketWatch.

Au point mort en décembre, la production des industries manufacturières a rebondi de 0,6% sur un mois, un rythme qui n'avait pas été observé depuis février 2025.

Les entreprises du secteur ne tournent toutefois en moyenne qu'à 75,6% de leurs capacités, "2,6 points de pourcentage en dessous de leur moyenne sur une longue période (1972-2025)", est-il souligné.

La relance du secteur industriel est une priorité du gouvernement de Donald Trump.