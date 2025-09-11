USA-La police traque le tueur de Charlie Kirk, son arme présumée retrouvée

*

Les enquêteurs ont retrouvé un fusil dans les bois avoisinants

*

Le tueur s'est enfui après la fusillade, il est toujours recherché

*

Kirk répondait à des questions sur la violence par arme à feu lorsqu'il a été abattu

(Actualisé avec précisions sur la traque, médaille décernée par Trump)

par Andrew Hay, Brad Brooks et Steve Gorman

La police américaine et le FBI ont déclaré jeudi avoir retrouvé le fusil de précision qui aurait été utilisé pour tuer l'activiste conservateur Charlie Kirk alors qu'il donnait une conférence dans une université de l'Utah, précisant que le tireur est toujours en fuite.

Figure de l'extrême-droite connu pour ses positions contre le "wokisme", l'avortement, l'homosexualité ou l'immigration, Charlie Kirk, 31 ans, était proche de Donald Trump dont il avait contribué à l'élection l'an dernier en mobilisant un électorat jeune jusqu'ici éloigné du Parti républicain.

Il a été atteint d'une balle en plein cou alors qu'il répondait à des étudiants sous un chapiteau en plein air à l'occasion d'une conférence "Prove Me Wrong" (Prouvez-moi que j'ai tort) devant environ 3.000 personnes à l'université de Utah Valley à Orem, à environ 65 km au sud de Salt Lake City.

Le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, a dénoncé un assassinat politique qui a suscité de vives réactions des deux côtés de l'échiquier politique à Washington, sur fond de montée des violences.

Parlant de "crime de haine", Donald Trump a annoncé qu'il décernerait à titre posthume à Charlie Kirk la médaille de la Liberté, une prestigieuse décoration militaire décernée par le président des États-Unis pour récompenser les services rendus par des civils à la nation.

Les enquêteurs ont dit disposer de vidéos "de bonne qualité" du tireur présumé mais ne pas souhaiter les rendre publiques pour le moment. Ils n'ont rien dit de son identité.

Le suspect semble avoir l'âge d'aller à l'université et est "passé inaperçu" sur le campus, a déclaré à la presse Beau Mason, commissaire à la sécurité publique de l'Utah, pendant une conférence de presse.

UN SEUL COUP DE FEU

Le tireur présumé est arrivé sur le campus quelques minutes avant le début de l'événement et, selon le FBI et les autorités de l'État, on peut le voir, sur les vidéos des caméras de sécurité, monter des escaliers pour se rendre sur un toit voisin avant de tirer un seul coup de feu.

Il a ensuite sauté du toit et s'est enfui dans un quartier voisin, a déclaré à la presse Robert Bohls, l'agent spécial du FBI en charge de l'affaire. Les enquêteurs ont trouvé un fusil à culasse à grande puissance dans une zone boisée attenante et ont entrepris de l'analyser, ainsi que des empreintes digitales et de pas relevées à proximité.

Le gouverneur Spencer Cox a déclaré que les conférences organisées sur les campus universitaires par Charlie Kirk et son organisation conservatrice, Turning Point USA, s'inscrivaient dans une tradition de débat politique ouvert "fondamentale pour la formation de notre pays, pour nos droits constitutionnels les plus élémentaires".

"Lorsque quelqu'un ôte la vie à une personne en raison de ses idées ou de ses idéaux, c'est ce fondement constitutionnel même qui est menacé", a-t-il déploré.

Le vice-président JD Vance a annulé un déplacement à New York, où il devait commémorer les attentats perpétrés par Al Qaïda le 11 septembre 2001, pour se rendre auprès de la famille de Charlie Kirk dans l'Utah, a-t-on appris de source au fait de son agenda.

"Une grande partie du succès que nous avons connu dans cette administration est directement liée à la capacité de Charlie à organiser et à rassembler", a écrit JD Vance dans un long hommage publié sur les réseaux sociaux. "Il ne nous a pas seulement aidés à gagner en 2024, il nous a aidés à former l'ensemble du gouvernement."

(Reportage d'Andrew Hay à Salt Lake City, avec Brad Brooks à Logan, Colorado; rédigé par Steve Gorman à Los Angeles ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)