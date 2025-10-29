USA-La Fed réduit ses taux mais dit qu'une baisse en décembre n'est pas sûre

L'objectif de taux des "fed funds" ramené à 3,75%-4,00%

Miran pour une baisse plus forte, Schmid pour le statu quo

La décision prise en l'absence de données officielles

La Fed annonce l'arrêt de la réduction de son bilan

Pas de consensus sur la politique monétaire à venir - Powell

Le dollar grimpe, le rendement des taux courts se tend

(Actualisé avec déclarations supplémentaires de Powell, commentaires d'analystes, réactions sur le dollar et le marché obligataire)

par Howard Schneider

La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme prévu, réduit mercredi de 25 points de base l'objectif de taux des "fed funds" mais laissé entendre qu'une nouvelle baisse en décembre était loin d'être acquise.

La Fed a également annoncé qu'elle allait reprendre des achats limités de titres du Trésor après les signes de pénurie de liquidités apparus sur les marchés monétaires, une situation que la banque centrale américaine s'est engagée à éviter.

La décision de la Fed sur les taux, qui ramène l'objectif des fed funds dans une fourchette de 3,75% à 4,00%, deuxième baisse consécutive des coûts d'emprunt depuis la reprise du cycle d'assouplissement monétaire en septembre, a été prise à dix voix contre deux.

Le gouverneur Stephen Miran a de nouveau plaidé pour une réduction plus importante des coûts d'emprunt tandis que le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, s'est prononcé en faveur d'un statu quo, l'inflation n'affichant pas de signe de baisse, montre le communiqué de la banque centrale américaine publié à l'issue de sa réunion de politique monétaire de deux jours.

Concernant la trajectoire future des taux, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que les responsables de la banque centrale américaine peinaient à trouver un consensus sur la politique monétaire et que les marchés financiers ne devraient pas anticiper une nouvelle baisse du coût du crédit d'ici la fin de l'année.

"Dans les discussions au sein du comité (FOMC) lors de cette réunion, il y a eu des points de vue très différents sur la façon de procéder en décembre", a déclaré Jerome Powell lors de la conférence de presse qui a suivi la décision la Fed.

"Une nouvelle réduction du taux directeur lors de la réunion de décembre n'est pas acquise. Loin de là, la politique monétaire n'est pas prédéfinie", a-t-il ajouté.

Après cette déclaration, les traders ont réduit la probabilité d'une baisse des taux en décembre à 71%, contre une probabilité de 90% précédemment.

Selon Jerome Powell, un nombre croissant de responsables de la banque centrale américaine sont désormais prêts à remettre à plus tard une nouvelle baisse des taux.

Après avoir abaissé les taux lors des deux dernières réunions de politique monétaire, "certains responsables semblent vouloir prendre du recul", a-t-il dit.

"De plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'il vaudrait peut-être mieux attendre au moins un cycle, quelque chose comme ça".

Avant la baisse du mois dernier, la dernière réduction des taux de la Fed remontait à décembre 2024.

Une très large majorité d'économistes interrogés par Reuters, soit 115 sur 117, a estimé dans une enquête publiée le 21 octobre que la banque centrale américaine abaisserait ses taux d'un quart de point ce mercredi.

Concernant la décision de la Fed sur son bilan, la banque a précisé qu'elle maintiendrait, à compter du 1er décembre, le montant total de ses avoirs mais qu'elle modifierait son portefeuille en réinvestissant le produit des titres adossés à des créances hypothécaires arrivant à échéance dans des bons du Trésor.

ABSENCE DE DONNÉES

Lors de sa conférence de presse, Jerome Powell a toutefois précisé que, malgré l'annonce de l'arrêt de la réduction du bilan de la banque centrale, celle-ci devrait à un moment donné recommencer à racheter des titres.

Afin de conserver suffisamment de liquidités dans le système financier pour maintenir les taux d'intérêt sous contrôle, la Fed augmentera à nouveau ses avoirs à un moment donné, a déclaré le président de la Fed.

Les réserves devront augmenter "pour suivre, vous savez, la taille du système bancaire et la taille de l'économie, donc nous ajouterons des réserves à un certain moment", a-t-il dit.

Les responsables la Fed ont par ailleurs reconnu éprouver des difficultés dans le processus de prise de décision en raison du "shutdown", la fermeture partielle des services de l'administration américaine, qui empêche la publication d'indicateurs macroécononomiques officiels.

Toutefois, même si les dernières données officielles sur le marché de l'emploi remontent à août, ils notent que "les indicateurs disponibles suggèrent" que l'économie a continué à croître à un rythme modéré.

Le président de la Fed a cependant déclaré que la banque centrale surveillait de près ce qui pourrait être une détérioration de la situation du marché du travail, les ménages à faibles revenus montrant de plus en plus de signes de stress.

"Nous suivons la situation de très près" concernant la hausse des annonces de licenciements, a-t-il dit en conférence de presse, tout en notant que ces annonces n'avaient pas encore fait gonfler les demandes d'allocations au chômage.

"Nous pensons qu'il y a quelque chose", a-t-il ajouté en guise d'explication. "Les ménages aisés se portent bien et dépensent beaucoup, tandis que les autres font face à des difficultés croissantes", a-t-il dit.

RÉSURGENCE DE L'INFLATION

L'inflation aux Etats-Unis n'a pas augmenté aussi fortement qu'initialement prévu avec l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane instaurés par l'administration de Donald Trump. L'inflation sur un an est néanmoins passée d'environ 2,3% en avril à environ 2,7% en août, selon la dernière estimation officielle de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) publiée avant le "shutdown".

L'indice PCE des prix est la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed, qui a fixé un objectif à moyen terme de 2% pour cet indicateur. Dans les projections de la banque centrale américaine, publiées en septembre, ses responsables anticipaient une inflation à 3% d'ici la fin de l'année.

Ils avaient dit s'attendre à ce que cette hausse des prix s'atténue avec le temps, alors que parallèlement les inquiétudes sur le marché du travail s'étaient renforcées.

"Les risques de détérioration de l'emploi se sont accrus ces derniers mois", écrit la Fed dans son nouveau communiqué de politique monétaire.

Les indices boursiers américains ont légèrement progressé après la publication du communiqué de la Fed, les opérateurs et les investisseurs continuant d'anticiper une nouvelle baisse des taux en décembre et une autre en mars.

"Une seule publication modérée des chiffres de l'inflation, des anticipations ancrées et un ralentissement anecdotique de la demande de main-d'oeuvre soutiennent une orientation prudente vers un assouplissement monétaire", a commenté Alexandra Wilson-Elizondo, co-directrice en investissements chez Goldman Sachs Asset Management.

"Si les conditions se maintiennent, une nouvelle baisse de 25 points de base lors de la réunion de décembre semble probable", a-t-elle ajouté.

HAUSSE DU DOLLAR ET DES TAUX

Sur le marché des changes, le dollar s'est cependant renforcé, prenant 0,67% face à un panier de devises de référence, tandis que le rendement des bons du Trésor à deux ans

US2YT=RR , le plus sensible aux taux, grimpait de 11,6 points de base, à 3,6103%.

"Même si la Fed a procédé à une baisse des taux largement attendue, la position intransigeante de Schmid et les remarques prudentes de Powell laissent penser qu'une nouveau mouvement en décembre est loin d'être certain, ce qui renforce le dollar et pèse sur les actifs à risque", a déclaré Uto Shinohara, stratège en investissements chez Mesirow Currency Management.

"La baisse des taux était attendue, mais les propos de (Jerome) Powell ont quelque peu refroidi l'enthousiasme du marché qui s'attendait à une autre baisse en décembre", a renchéri Michael Rosen, directeur des investissements chez Angeles Investments.

(Howard Schneider à Washington; avec la contribution de Michael S. Derby et Gertrude Chavez-Dreyfuss; version française Claude Chendjou)