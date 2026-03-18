USA-La Fed maintient ses taux et prévoit toujours une baisse cette année

(Actualisé tout du long avec précisions, contexte)

par Howard Schneider

La Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé mercredi de maintenir ses taux directeurs à leur niveau actuel, anticipant une hausse de l'inflation, un taux de chômage stable et une seule baisse de taux pour cette année.

Les nouvelles projections des responsables de la banque centrale américaine montrent que l'objectif de taux des "fed funds", actuellement dans une fourchette de 3,50% à 3,75%, ne baisserait que d'un quart de point de pourcentage d'ici la fin de l'année.

Aucune indication sur le calendrier d'une telle mesure n'a été donnée par la Fed.

Cette perspective n'a pas changé par rapport aux projections précédentes et reste en décalage avec la demande du président Donald Trump, qui réclame une forte baisse des coûts d'emprunt.

L'inflation PCE, mesure privilégiée des prix par la Fed, devrait terminer l'année à 2,7%, pas très loin de son taux actuel, mais au-dessus des 2,4% prévus en décembre dernier, en raison d'un possible impact de la flambée des cours du pétrole depuis le déclenchement de la guerre en Iran le 28 février.

Les responsables de la Fed ont fait le point sur les risques économiques liés à cette guerre menée par les États-Unis et Israël.

"Les implications des suites au Moyen-Orient pour l'économie américaine sont incertaines", écrit la Fed dans son communiqué de politique monétaire à l'issue de deux jours de réunion.

La Fed table par ailleurs sur taux de chômage stable, à 4,4%, ce qui est inchangé par rapport à la prévision précédente.

Ses nouvelles projections économiques et de taux directeurs montrent que l'institution ne se préoccupe guère pour le moment du choc pétrolier en cours, ses responsables prévoyant toujours de baisser les coûts d'emprunt cette année et anticipant une inflation à 2,2% d'ici fin 2027, ce qui reste proche de l'objectif à moyen terme fixé à 2%.

Aucun responsable de la Fed n'a estimé que les taux devaient être relevés d'ici la fin de l'année, même si l'un d'eux a dit anticiper une augmentation du loyer de l'argent en 2027.

La croissance économique a été légèrement revue à la hausse, à 2,4% pour cette année, contre une projection de 2,3% en décembre.

Stephen Miran, l'un des gouverneurs de la Fed, s'est de nouveau illustré dans la décision rendue ce mercredi, se prononçant contre un statu quo sur les taux.

La décision de maintenir les taux directeurs à leur niveau actuel, prise à 11 voix contre une, était largement attendue sur les marchés financiers.

Néanmoins, les projections de la Fed fournissent de nouvelles informations sur la manière dont la banque centrale évalue l'impact économique d'une guerre qui a perturbé les marchés pétroliers dans le monde.

Les prix du pétrole sont passés d'un peu moins de 80 dollars le baril à 108 dollars avant la décision de la Fed, tandis que les prix de l'essence aux Etats-Unis ont également grimpé en flèche.

Cela intervient après de nouvelles données sur l'inflation montrant que les prix de gros ont augmenté plus rapidement que prévu, et ce avant même le début du conflit en Iran.

Hormis la référence à la guerre, le nouveau communiqué de la Fed a peu changé par rapport à celui publié à l'issue de sa réunion des 27 et 28 janvier.

(Howard Schneider; version française Claude Chendjou, édité par Benoît Van Overstraeten et Jean Terzian)