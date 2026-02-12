USA-La Chambre des représentants s'oppose aux droits de douane imposés par Trump au Canada

La Chambre des représentants a soutenu mercredi une mesure s'opposant aux droits de douane imposés au Canada par le président américain Donald Trump, certains membres de la majorité républicaine s'alliant aux élus démocrates.

Le texte, visant à mettre fin à l'utilisation par Donald Trump de l'urgence nationale pour imposer d'importantes surtaxes sur les produits canadiens, a été adopté de justesse par 219 voix contre 211, six républicains se joignant à la quasi-totalité des démocrates.

Il s'agissait d'un important vote symbolique à la Chambre des représentants, où les républicains disposent d'une faible majorité. Le texte a de bonnes chances d'être adopté par le Sénat.

Il est toutefois peu probable qu'il soit promulgué comme loi, les deux tiers des deux chambres du Congrès étant nécessaires pour passer outre un veto du président. La plupart des républicains sont réticents à s'opposer aux politiques de Donald Trump.

"Le Canada n'est pas une menace. Le Canada est notre ami. Le Canada est notre allié", a déclaré Gregory Meeks, élu démocrate de New York qui a présenté la résolution.

Donald Trump a prévenu que tout républicain élu au Congrès qui s'opposerait aux droits de douane en "subirait sérieusement les conséquences lors des élections".

(Patricia Zengerle; version française Camille Raynaud)