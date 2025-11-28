USA-L'une des membres de la Garde nationale blessée à Washington est morte, annonce Trump

Sarah Beckstrom, l'une des membres de la Garde nationale blessée par balle lors de la fusillade survenue mercredi à Washington, est décédée, a annoncé jeudi le président américain Donald Trump.

"Sarah Beckstrom de Virgine-Occidentale, l'une des gardes dont nous parlons, très respectée, jeune, une personne formidable, vient de mourir. Elle n'est plus avec nous", a dit Donald Trump lors de sa première prise de parole depuis la fusillade.

(Jeff Mason et Ismail Shakil; version française Camille Raynaud)