USA: l'indice d'activité manufacturière se redresse en janvier

L'activité manufacturière a relevé la tête le mois dernier aux Etats-Unis, selon un baromètre régulier publié lundi, dans lequel les sondés ne s'abandonnent toutefois guère à l'optimisme en raison des à-coups de la politique douanière de Donald Trump.

L'indice publié par la fédération professionnelle ISM, basé sur les réponses d'un panel d'entreprises, s'est établi à 52,6%, marquant la première croissance du secteur en douze mois (50 étant la limite entre contraction et expansion).

Les marchés ont été surpris par cette amélioration, attendant plutôt l'indice autour de 48,4%, selon le consensus publié par MarketWatch.

Ce sont "des signaux positifs pour le début de l'année", remarque la directrice de l'enquête ISM, Susan Spence, citée dans le communiqué.

Ils sont toutefois "tempérés" selon elle "par des commentaires indiquant que le mois de janvier est traditionnellement un mois de relance des commandes après les fêtes, et que certaines d'entre elles semblent avoir été passées pour prendre de vitesse d'éventuelles hausses de prix liées aux droits de douane"

Surtout, "66% des sondés rapportent toujours que la maîtrise des effectifs restent la norme dans leur entreprise, plutôt que l'embauche".

Les réponses des personnes interrogées, citées anonymement, montrent que le coeur n'est pas à la fête.

"Des politiques douanières confuses et peu lisibles continuent de nuire aux petites entreprises, rendant toute planification à long terme inutile", remarque ainsi un cadre de la métallurgie.

"Dans l'ensemble, les acheteurs continuent de rester sur la touche. En ce début 2026, toutes les conversations tournent autour de l'espoir que le redressement s'amorce au second semestre 2026. Il est difficile de fonder une stratégie sur la base de l'espoir, mais en raison de l'incertitude engendrée par ce gouvernement, nous en sommes là", regrette un autre, de l'industrie du transport, qui inclut la construction automobile.

"Avec les tensions géopolitiques, des clients manifestent un sentiment +anti-Américain+, on perd ainsi des ventes", regrette quant à lui un sondé qui travaille dans l'équipement industriel.