USA: L'EMPLOI PRIVÉ CONTINUE DE DÉCÉLÉRER, SELON L'ENQUÊTE ADP WASHINGTON (Reuters) - Le secteur privé aux Etats-Unis a créé 307.000 emplois en novembre, un chiffre inférieur aux attentes, montrent mercredi les résultats de l'enquête mensuelle du cabinet privé ADP. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 410.000 créations de postes, leurs estimations s'échelonnant entre 195.000 et 550.000. Le chiffre des créations d'emplois privés d'octobre a toutefois été révisé à la hausse, à 404.000 contre 365.000 annoncé initialement. L'enquête ADP est publiée deux jours avant le rapport mensuel du département du Travail, qui devrait, selon le consensus, confirmer lui aussi la tendance au ralentissement de la reprise de l'emploi. (Marc Angrand)

