USA-L'économie se raffermit mais les pressions sur le marché du travail persistent-Powell (Fed)

par Howard Schneider

Les pressions sur le marché du travail américain ont persisté en septembre mais l'économie dans son ensemble "pourrait suivre une trajectoire un peu plus ferme que prévu", a déclaré mardi le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell.

En conséquence, les responsables de la politique monétaire de la Fed adopteront une approche "réunion par réunion" pour décider une éventuelle baisse supplémentaire des taux d'intérêt car ils doivent prendre en compte à la fois la faiblesse du marché de l'emploi et le fait que l'inflation reste bien supérieure à leur objectif de 2%.

"Sur la base des données dont nous disposons, il est juste de dire que les perspectives pour l'emploi et l'inflation ne semblent pas avoir beaucoup changé depuis notre réunion de septembre il y a quatre semaines", a déclaré Jerome Powell lors d'une conférence de l'Association nationale pour l'économie des entreprises.

La Fed a réduit comme prévu en septembre ses taux directeurs d'un quart de point de pourcentage et indiqué qu'elle baisserait progressivement ses coûts d'emprunt pour le reste de l'année.

"Les données disponibles avant le 'shutdown' montrent toutefois que la croissance de l'activité économique pourrait être sur une trajectoire un peu plus ferme que prévu", a déclaré Jerome Powell en référence à la paralysie du financement du gouvernement américain qui a retardé la publication de nombreuses données, dont celles de l'emploi.

"Il n'y a pas de voie sans risque pour la politique monétaire alors que nous naviguons entre nos objectifs en matière d'emploi et d'inflation", a ajouté Jerome Powell.

Même si la publication des données de septembre sur l'emploi ont été retardées, Jerome Powell a expliqué s'être appuyé sur diverses sources publiques et privées pour se faire une idée du marché du travail.

"Les données disponibles suggèrent que les licenciements et les embauches restent faibles, et que la perception des ménages sur la disponibilité des emplois et la perception des entreprises sur les difficultés d'embauche continuent leur trajectoire descendante."

Le président de la Fed estime que l'inflation élevée est en partie liée aux droits de douane plutôt qu'à des pressions inflationnistes plus larges.

La Fed tiendra sa prochaine réunion de politique monétaire les 28 et 29 octobre et les investisseurs s'attendent à ce qu'elle réduise ses taux d'un quart de point de pourcentage supplémentaire.

(Rédigé par Howard Schneider ; version française Kate Entringer)