USA-L'agence de l'immigration ICE achète des milliers de gants à décharge électrique

L'agence américaine de l'immigration et des douanes (ICE) a attribué un marché de 16,7 millions de dollars (14,3 millions d'euros) pour l'achat de 6.000 paires de gants à décharge électrique destinés aux agents sur le terrain.

Les défenseurs des droits de l'homme avaient pourtant tiré la sonnette d'alarme au sujet de cet équipement, capable de délivrer des décharges électriques douloureuses, lorsqu'il avait été révélé au début du mois.

Une annonce publiée dans une base de données fédérale montre que l'ICE, symbole de la politique répressive en matière d'immigration mise en place par le président Donald Trump depuis son retour au pouvoir avec des morts se comptant par dizaines, a conclu un contrat sans appel d'offres pour l'achat de ces gants auprès de la société Compliant Technologies, basée dans le Kentucky.

(Kanishka Singh et Christian Martinez, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)