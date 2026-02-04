USA-L'administration Trump va retirer 700 agents ICE du Minnesota

L'administration américaine va réduire de 700 le nombre d'agents fédéraux de l'immigration (ICE) déployés dans le Minnesota, a annoncé mercredi Tom Homan, le "tsar des frontières" de Donald Trump, tandis qu'environ 2.000 agents resteront déployés.

Tom Homan a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il réduisait partiellement ce déploiement car il constatait une coopération "sans précédent" de la part des autorités locales gérant les prisons.

Tom Homan a ajouté que près de 2.000 agents resteraient sur place.

Vendredi, des milliers de manifestants ont défilé dans les rues de Minneapolis, dans le Minnesota, pour réclamer le retrait de l'ICE après la mort de deux concitoyens tués en janvier par des agents fédéraux.

"Je tiens à être clair : le président Trump a la ferme intention de procéder à des expulsions massives pendant son mandat, et les mesures de contrôle de l'immigration se poursuivront chaque jour dans tout le pays", a souligné Tom Homan.

"Le président Trump a fait une promesse. Et nous n'avons pas changé de cap", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Jonathan Allen ; version française Coralie Lamarque ; édité par Sophie Louet)