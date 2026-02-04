 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-L'administration Trump va retirer 700 agents ICE du Minnesota
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 16:11

L'administration américaine va réduire de 700 le nombre d'agents fédéraux de l'immigration (ICE) déployés dans le Minnesota, a annoncé mercredi Tom Homan, le "tsar des frontières" de Donald Trump, tandis qu'environ 2.000 agents resteront déployés.

Tom Homan a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il réduisait partiellement ce déploiement car il constatait une coopération "sans précédent" de la part des autorités locales gérant les prisons.

Tom Homan a ajouté que près de 2.000 agents resteraient sur place.

Vendredi, des milliers de manifestants ont défilé dans les rues de Minneapolis, dans le Minnesota, pour réclamer le retrait de l'ICE après la mort de deux concitoyens tués en janvier par des agents fédéraux.

"Je tiens à être clair : le président Trump a la ferme intention de procéder à des expulsions massives pendant son mandat, et les mesures de contrôle de l'immigration se poursuivront chaque jour dans tout le pays", a souligné Tom Homan.

"Le président Trump a fait une promesse. Et nous n'avons pas changé de cap", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Jonathan Allen ; version française Coralie Lamarque ; édité par Sophie Louet)

Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank