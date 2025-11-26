USA-L'activité économique a peu évolué avant la prochaine réunion de la Fed-Livre beige

L'activité économique américaine a peu évolué ces dernières semaines, bien que l'emploi ait été plus faible dans environ la moitié des 12 districts de la Réserve fédérale (Fed) et que les dépenses de consommation aient diminué, a déclaré la banque centrale américaine mercredi, renforçant probablement les inquiétudes concernant l'assouplissement du marché du travail.

"L'activité économique a peu changé depuis le rapport précédent, selon la plupart des 12 districts de la Réserve fédérale, bien que deux d'entre eux aient noté un déclin modeste et un autre une croissance modeste", a déclaré la Fed dans son dernier rapport connu sous le nom de "Livre beige".

"L'emploi a légèrement reculé au cours de la période considérée, environ la moitié des districts faisant état d'une baisse de la demande de main-d'œuvre", indique le rapport.

"Malgré une légère augmentation des annonces de licenciements, davantage de districts ont signalé que les entreprises limitaient leurs effectifs en gelant les embauches, en ne remplaçant que les départs naturels et en recourant à la réduction des effectifs plutôt qu'aux licenciements."

L'un des indicateurs les plus récents suggère toutefois que le marché de l'emploi reste stable et s'assouplit progressivement.

Les nouvelles demandes d'allocations chômage sont tombées la semaine dernière à leur niveau le plus bas depuis avril, bien que le nombre de personnes qui continuent à percevoir des allocations au-delà de la première semaine d'aide se soit stabilisé à son niveau le plus élevé depuis environ quatre ans.

L'ensemble de ces chiffres indique qu'il n'y a pas eu d'augmentation notable des licenciements malgré une vague d'annonces de suppressions d'emplois de la part de grands employeurs tels qu'Amazon.com.

Avec le vide laissé par le "shutdown" record de 43 jours du gouvernement qui s'est prolongée jusqu'à la mi-novembre, le Livre beige devrait avoir plus de poids que d'habitude.

Les marchés à terme des taux d'intérêt reflètent une forte probabilité d'une troisième réduction consécutive d'un quart de point de pourcentage des coûts d'emprunt lors de la réunion de la Fed des 9 et 10 décembre.

