USA: l'activité des services en recul en juillet, en deçà des attentes

L'activité dans les services a reculé au mois de juillet, à un niveau plus faible qu'anticipé par les analystes, mais reste en territoire positif pour le septième mois d'affilée, selon l'indice publié mardi par la fédération professionnelle ISM.

Selon son enquête mensuelle, l'indice mesurant cette activité est monté à 50,1% le mois précédent, contre 50,8% au mois de juin, frôlant la limite des 50% qui marque une contraction de l'activité.

C'est moins que ce qu'anticipaient les analystes, qui s'attendaient au contraire à une hausse de l'indice, qui devait s'établir proche de 51,1% dans leurs prédictions, selon le consensus publié par MarketWatch.

La publication a quelque peu cassé l'optimisme de Wall Street: alors que la place américaine évoluait en petite hausse en début de séance, elle s'affiche désormais en retrait.

"Le principal enseignement à tirer de ce rapport est qu'il reflète un ralentissement de la croissance du plus grand secteur du pays, accompagné d'une contraction plus rapide de l'emploi et d'une augmentation plus rapide des prix", remarquent les analystes de Briefing.com.

"L'indice continue de refléter une croissance faible et les répondants ont mis en avant l'impact négatif de facteurs saisonniers et météorologiques" sur leur activité, mais ils continuent de s'inquiéter de "l'impact lié aux droits de douane, avec un hausse notable des prix des matières premières", a rapporté le responsable de l'enquête pour ISM, Steve Miller, cité dans le communiqué.

L'ensemble des sous-indices sont orientés à la baisse mais restent également en territoire positif, à la notable exception de celui lié à l'emploi, qui continue de s'enfoncer sous les 50% (46,4% en juillet contre 47,2% en juin).

"L'indice de l'emploi est en repli pour le deuxième mois d'affilée et la quatrième fois sur les cinq derniers mois", a souligné M. Miller.

Dans l'ensemble, onze industries de service ont déclaré être en progression au mois de juillet, alors que sept se sont déclarées en repli.