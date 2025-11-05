USA: l'activité dans les services rebondit en octobre, au plus haut depuis 8 mois

L'activité dans les services est repartie à la hausse en octobre aux Etats-Unis, faisant mieux qu'attendu par les analystes, pour atteindre un niveau plus vu depuis le mois de février, selon un indice publié mercredi.

( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

D'après l'enquête de la fédération professionnelle ISM, l'indice mesurant cette activité s'est élevé à 52,4% le mois dernier, retrouvant son rythme d'expansion.

En septembre, il était ressorti à 50%, se situant à l'équilibre entre progression et contraction de l'activité, pour la première fois depuis janvier 2010.

Malgré la hausse observée en octobre, Steve Miller, le responsable de l'enquête, note "une tendance à la baisse" depuis plusieurs année.

"Le rebond des indices de l'activité commerciale et des nouvelles commandes en octobre est un signe positif, tandis que la contraction continue de l'indice de l'emploi témoigne d'un manque de confiance dans la vigueur durable de l'économie", a-t-il dit, cité dans le communiqué d'ISM.

Outre de nouveaux témoignages sur les conséquences financières des droits de douane américains, plusieurs répondants ont aussi partagé leurs craintes face à la paralysie budgétaire aux Etats-Unis ("shutdown"), la plus longue de l'histoire du pays.

Le blocage d'une partie des activité de l'Etat fédéral "a été mentionné à plusieurs reprises comme ayant un impact sur l'activité commerciale et suscitant des inquiétudes quant à de futurs licenciements", a relevé Steve Miller.