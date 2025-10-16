USA-Inculpation de Bolton, ex-conseiller à la sécurité nationale de Trump

(Actualisé avec inculpation, photo à disposition)

par Sarah N. Lynch

John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, a été inculpé jeudi pour avoir conservé et transmis des informations de défense nationale, selon des documents de justice et une source au fait de la question, à la suite d'une enquête du département américain de la Justice à l'encontre de celui qui était devenu un détracteur du président américain.

C'est la troisième fois en plusieurs semaines que le département de la Justice parvient à faire inculper des détracteurs de Donald Trump, après

l'ancien directeur du FBI, James Comey

, et la procureure générale de New York, Letitia James.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de l'avocat de John Bolton, qui a par le passé nié toute inconduite.

Le département de la Justice a déclaré jeudi que John Bolton est accusé d'avoir utilisé sa messagerie électronique personnelle et des applications de messagerie pour envoyer des informations de défense nationale et des documents classés top secret. Il est également reproché à Bolton d'avoir conservé des documents à son domicile.

Des documents judiciaires publiés en septembre ont révélé que John Bolton faisait l'objet d'une enquête fédérale pour mauvaise gestion potentielle d'informations classifiées.

Ambassadeur des États-Unis à l'Onu et conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche durant le premier mandat de Donald Trump, John Bolton est par la suite devenu l'un des plus virulents détracteurs du président républicain, qu'il a jugé inapte au pouvoir, dans des mémoires publiées l'an dernier.

Selon deux sources informées, de hauts responsables du département de la Justice ont fait pression pour que des accusations soient portées rapidement contre John Bolton, malgré les préoccupations initiales de certains procureurs du Maryland, ainsi que des avocats de la division de la sécurité nationale qui estimaient qu'une enquête plus approfondie était nécessaire.

Les procureurs ont récemment estimé être disposés à poursuivre l'affaire après avoir pris plus de temps pour examiner les preuves et ont travaillé pendant le week-end pour préparer le dossier, a ajouté l'une de ces sources.

En août, des agents du FBI ont perquisitionné le domicile et le bureau de John Bolton, à la recherche de preuves d'éventuelles violations de la loi sur l'espionnage ("Espionage Act").

Donald Trump lui-même a été inculpé pour violation de la loi sur l'espionnage, pour avoir transporté des documents classifiés à son domicile de Floride après son départ de la Maison blanche en 2021 et avoir refusé les demandes répétées du gouvernement de les restituer. Il avait plaidé non coupable et l'affaire avait été classée après sa réélection en novembre 2024.

(Sarah N. Lynch, avec la contribution de Luc Cohen à New York; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)