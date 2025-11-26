 Aller au contenu principal
USA: hausse surprise des stocks hebdomadaires de pétrole (+2,8 millions de barils)
information fournie par Boursorama avec AFP 26/11/2025 à 17:17

Les stocks commerciaux de pétrole brut ont connu une hausse inattendue la semaine dernière aux Etats-Unis, selon des chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), en raison notamment d'un recul des exportations.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Durant la période de sept jours achevée le 21 novembre, ces réserves ont progressé de 2,8 millions de barils, alors que le marché tablait au contraire sur une diminution de 2,4 millions de barils, selon la médiane d'un consensus établi par l'agence Bloomberg.

Au total et hors réserve stratégique, les stocks se sont établis à 426,9 millions de barils.

La réserve stratégique a, elle, encore gonflé à 411,4 millions de barils, au plus haut depuis septembre 2022.

Cette hausse surprise des réserves de brut est en partie attribuable à un recul des exportations (-13,47% par rapport à la période passée).

En parallèle, les importations ont enregistré un rebond (+8,16% par rapport à la semaine dernière), au plus haut depuis deux mois.

Au total, cela représente une progression des importations nettes d'environ 1 million de barils quotidiens.

La production américaine a légèrement diminué, à 13,81 millions de barils par jour (contre 13,83 millions lors de la période précédente) et les raffineries ont tourné à un régime un plus élevé, utilisant leurs capacités à 92,3% contre 90,0%.

La quantité de produits livrés au marché américain, indicateur implicite de la demande, a très légèrement augmenté (+0,41%) et est restée au-dessus du seuil symbolique des 20 millions de barils par jour.

Cette petite hausse est notamment due à la catégorie "essence" (+2,32%).

La publication de ce rapport n'a pas eu de grande influence sur les cours du brut mercredi.

Vers 16h05 GMT (17H05 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en janvier, cédait 0,19% à 62,36 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison le même mois, grappillait 0,02% à 57,96 dollars.

Pétrole et parapétrolier

