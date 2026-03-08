USA/GB-Le Moyen-Orient au coeur d'un entretien entre Keir Starmer et Donald Trump

La situation au Moyen-Orient et la coopération militaire ont été abordées dimanche lors d'un entretien téléphonique entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre britannique Keir Starmer, a annoncé Downing Street.

"Les dirigeants ont commencé par évoquer la situation actuelle au Moyen-Orient et la coopération militaire entre le Royaume-Uni et les États-Unis à travers l'utilisation des bases de la RAF (Royal Air Force) pour soutenir l'autodéfense collective des partenaires dans la région", peut-on lire dans un communiqué d'une porte-parole du bureau de Keir Starmer.

"Le Premier ministre a également présenté ses sincères condoléances au président Trump et au peuple américain suite à la mort de six soldats américains", ajoute-t-elle. "Ils ont hâte de se reparler bientôt.

(Reportage de William James ; Version française Elizabeth Pineau)