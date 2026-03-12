USA-Fusillade dans une synagogue près de Detroit, aucune victime à part l'assaillant

(Actualisé avec précisions)

Le suspect impliqué dansune fusillade survenue jeudi à la synagogue Temple Israel à West Bloomfield, en périphérie de Detroit dans l'Etat américain du Michigan, a été abattu, ont déclaré les autorités locales, qui n'ont signalé dans l'immédiat aucune autre victime.

Peu de détails ont été communiqués pour l'heure à propos de l'incident survenu aux alentours de 12h30 (17h30 GMT).

Les forces de l'ordre ont été déployées très rapidement sur les lieux. Des images aériennes montraient de la fumée se répandre dans le ciel en provenance du plafond de la synagogue.

D'après son site internet, Temple Israel gère un centre de la petite enfance qui fournit des services de garde et éducatifs dès l'âge de six semaines.

Les enfants présents sur les lieux, dont certains avaient fui vers des habitations voisines, ont été transportés de la zone pour retrouver leurs parents, selon des médias locaux.

"Nous parlions depuis deux semaines du risque, malheureusement, que cela se produise", a déclaré le shérif du comté d'Oakland sur la chaîne de télévision CNN à propos de la fusillade. "Nous y étions préparés", a ajouté Michael Bouchard avant que ne soit rapportée la mort de l'assaillant.

S'exprimant par la suite devant les journalistes, il a fait savoir que l'assaillant avait pénétré par effraction dans le bâtiment, percutant la porte d'entrée avec un véhicule, avant d'être confronté dans le hall aux agents de sécurité des lieux.

Une fusillade est alors survenue, a dit Michael Bouchard, sans être en mesure de préciser les circonstances exactes de la mort du suspect. Une personne au fait de la question a dit à Reuters que l'assaillant a été abattu immédiatement.

Citant plusieurs sources au sein des forces de l'ordre, CNN a rapporté qu'une grande quantité d'explosifs a été retrouvée dans le véhicule du suspect.

Plus tôt, le directeur du FBI, Kash Patel, a écrit sur le réseau social X que des agents de la police fédérale se trouvaient sur place à la suite d'informations faisant état d'une attaque à l'aide d'un véhicule et de tirs de la part d'un assaillant aux abords de cette synagogue.

La Fédération juive de Detroit avait fait savoir via un message sur Facebook que ses agences affiliées avaient été mises "en confinement préventif" en réponse à l'incident.

A travers les Etats-Unis, les organisations juives opèrent avec des mesures de sécurité renforcées depuis le début de la campagne militaire lancée par Washington et Israël en Iran le 28 février, avec des répercussions à travers le Moyen-Orient.

"L'antisémitisme n'a aucune place au Michigan et ne peut être toléré", a déclaré la procureure générale de l'Etat, Dana Nessel, dans un communiqué. "Dans de tels moments, il est plus important que jamais de se rassembler, de se tenir aux côtés de nos voisins, de faire face à la haine quand elle apparaît, et de bâtir des communautés plus fortes".

(Jasper Ward et Steve Gorman; version française Bertrand Boucey et Jean Terzian, édité par Sophie Louet et Nicolas Delame)