USA-Fusillade dans une école de l'Oregon

par Daniel Trotta et Steve Gorman

Une personne armée a ouvert le feu jeudi dans une école primaire de Bend, dans l'Oregon, faisant plusieurs blessés, dont des enfants, a déclaré la police, qui a indiqué que l'assaillant avait été abattu, probablement par un passant.

Selon CNN et CBS News, qui citent des sources au sein des forces de l'ordre, un adulte et trois enfants ont été tués lors de la fusillade. On ne savait pas si l'assaillant figurait dans ce bilan.

Les deux médias ont ensuite rapporté que le tireur été âgé de 16 ans. CNN a décrit l'assaillant comme étant un adolescent.

La police de Bend, une ville d'environ 100.000 habitants du centre de l'Oregon, a dit avoir reçu à 13h00 heure locale (20h00 GMT) un premier appel concernant un incident lors duquel "un homme non identifié avait tiré sur un véhicule" à l'école primaire de Silver Rail.

Quelques minutes plus tard, plusieurs appels "faisant état d'une personne ayant commencé à ouvrir le feu après avoir pénétré dans l'école" ont été reçus par les autorités.

Lorsque des policiers sont arrivés sur les lieux quelques secondes plus tard, le suspect avait été abattu, probablement par un passant, ont indiqué les forces de l'ordre.

Une porte-parole de la police de Bend, Sheila Miller, a dit aux journalistes que les enquêteurs devaient encore confirmer l'identité de la personne ayant abattu l'assaillant.

Au moins deux victimes ont été transportées à l'hôpital, a-t-elle déclaré, précisant qu'elle ignorait l'état dans lequel elles se trouvaient.

Un communiqué diffusé plus tard par la police confirmait que l'incident avait fait "plusieurs victimes" et qu'au moins deux d'entre elles avaient été transportées à l'hôpital. "Des enfants font partie des victimes", était-il précisé.

Le directeur du FBI, Kash Patel, a déclaré sur le réseau social X que des agents fédéraux se trouvaient sur place et "portaient assistance à nos partenaires locaux dans leur enquête".

(Avec Kanishka Singh et Jasper Ward à Washington; version française Camille Raynaud)