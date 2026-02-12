USA-Fin du vaste déploiement anti-immigration à Minneapolis, dit le "tsar" de Trump

Tom Homan, le "tsar des frontières" de Donald Trump, a déclaré jeudi qu'un grand nombre d'agents de la police fédérale de l'immigration (ICE) se retiraient de l'Etat du Minnesota, ajoutant avoir proposé au président américain de mettre fin au déploiement massif de ces agents, ce que celui-ci a accepté.

Quelque 3.000 agents fédéraux masqués et armés étaient encore récemment déployés au Minnesota par l'administration Trump afin d'y mener des raids anti-immigration, qui ont donné lieu à des scènes tumultueuses à Minneapolis, la plus grande ville de l'Etat du Midwest américain.

La contestation anti-ICE a gagné en ampleur à Minneapolis et s'est propagée à travers le pays en janvier après deux fusillades mortelles survenues en moins de trois semaines.

Des agents de l'ICE ont

abattu

Renee Good, Américaine de 37 ans, au volant de sa voiture alors qu'elle observait un déploiement d'agents fédéraux. Alex Pretti, infirmier américain de 37 ans, a été

tué alors qu'il était au sol

en marge d'une confrontation entre manifestants et troupes fédérales. Le département de la Sécurité intérieure (DHS) a

défendu

l'action de ces agents en dépit de vidéos accablantes.

Face au tollé provoqué par ces incidents, susceptibles aux yeux de certains conseillers de la Maison blanche de faire dérailler la politique anti-immigration de l'administration fédérale, Donald Trump avait dit le mois dernier nommer Tom Homan à la tête du

déploiement de l'ICE

dans le Minnesota.

"J'ai proposé, et le président Trump a accepté, de mettre fin à cette opération", a déclaré jeudi Tom Homan lors d'une conférence de presse. Il avait déjà annoncé la semaine dernière le retrait d'environ 700 des 3.000 agents fédéraux déployés dans la région.

Le 'tsar des frontières' du locataire républicain de la Maison blanche a précisé devant les journalistes qu'un grand nombre d'agents fédéraux encore présents dans le Minnesota quitteraient l'Etat au cours de la semaine à venir, dans le cadre de ce qu'il a décrit comme une coordination "sans précédent" avec les autorités locales. Le Minnesota et la ville de Minneapolis sont dirigés par des démocrates, qui ont vivement critiqué l'opération menée par l'administration Trump.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès des services du gouverneur, Tim Walz, qui fut colistier de la candidate démocrate Kamala Harris lors de l'élection présidentielle de novembre 2024 remportée par Donald Trump.

Environ 150 agents de l'immigration travaillaient dans le Minnesota avant le début de l'opération baptisée "Metro Surge".

Le maire de Minneapolis a souligné jeudi dans un communiqué le caractère catastrophique de ce déploiement massif d'agents fédéraux. "Ils pensaient qu'ils pourraient nous briser, mais l'amour pour nos voisins et une détermination sans faille peuvent survivre à une occupation", a dit Jacob Frey dans un communiqué saluant l'annonce de Tom Homan.

Le plus haut juge fédéral du Minnesota avait réprimandé des représentants de l'administration Trump, déclarant que l'ICE n'avait pas respecté des dizaines d'ordonnances judiciaires pour la libération d'immigrés arrêtés à tort.

Certains des pairs républicains de Donald Trump ont également critiqué les agissements de l'ICE dans le Minnesota.

(Susan Heavey à Washington, Jonathan Allen à New York, avec la contribution de Helen Coster, Ted Hesson et Katharine Jackson; version française Kate Entringer et Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)