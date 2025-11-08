USA et Israël collaborent au sujet de l'aide à Gaza, dit un responsable israélien

par Emily Rose

Les Etats-Unis participent avec Israël à la supervision et à la coordination du transfert de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza dans le cadre du plan de cessez-le-feu du président américain Donald Trump, a déclaré samedi un responsable de la sécurité israélienne.

Le Washington Post a rapporté vendredi que le Centre de coordination civile et militaire (CMCC) dirigé par les États-Unis remplacerait Israël dans la supervision de l'aide à Gaza, citant un responsable américain et des personnes au fait du dossier affirmant que l'Etat hébreu faisait partie du processus, mais que le CMCC déciderait in fine de l'aide qui entrerait à Gaza et de la manière dont elle serait acheminée.

Le responsable israélien de la sécurité interrogé par Reuters a déclaré que les services de sécurité israéliens continuaient de participer à la politique, à la supervision et au contrôle et que les décisions étaient prises conjointement, tandis que l'intégration du CMCC était déjà en cours.

L'ambassade des États-Unis en Israël et le CMCC n'ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires.

Israël et le Hamas se sont entendus il y a un mois sur une première phase du plan présenté par Donald Trump, qui a mis fin à une guerre dévastatrice de deux ans à Gaza déclenchée par l'attaque transfrontalière menée par le groupe armé palestinien le 7 octobre 2023. Un accord pour libérer les otages israéliens et les prisonniers palestiniens a notamment été conclu.

La CMCC a commencé à opérer depuis le sud d'Israël fin octobre, avec pour mission de faciliter l'acheminement de l'aide et de stabiliser la sécurité à Gaza, selon le Commandement central des États-Unis.

Alors que la trêve était censée déclencher un afflux d'aide humanitaire dans l'enclave surpeuplée, en proie à la famine et où la quasi-totalité des 2,3 millions d'habitants ont perdu leur logement, les agences humanitaires ont déclaré la semaine dernière que les livraisons d'aide étaient très insuffisantes.

Israël affirme qu'il remplit ses obligations en vertu de l'accord de cessez-le-feu, qui prévoit l'acheminement de 600 camions de fournitures à Gaza par jour en moyenne. Reuters a rapporté le 23 octobre que Washington envisageait de nouvelles propositions pour l'acheminement de l'aide humanitaire.

Le responsable israélien a déclaré que les États-Unis dirigeraient la coordination avec la communauté internationale alors que des restrictions sont toujours en vigueur sur la liste des organisations non gouvernementales fournissant de l'aide et sur l'entrée d'articles dits à double usage, qu'Israël considère comme étant utilisées à la fois sur le plan fois civil et militaire.

(Rédigé par Maayan Lubell, version française Benjamin Mallet)