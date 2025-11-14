USA et Corée du Sud dévoilent les détails d'un accord d'investissement

Les Etats-Unis et la Corée du Sud ont dévoilé jeudi les détails d'un accord prévoyant un investissement sud-coréen de 150 milliards de dollars dans le secteur de la construction navale ainsi que 200 milliards de dollars d'investissements supplémentaires de Séoul dans le cadre d'un protocole d'accord.

Un communiqué conjoint a été publié par Washington et Séoul dans le sillage de la rencontre le mois dernier entre les présidents Lee Jae-myung et Donald Trump au cours de la tournée en Asie de ce dernier.

Les deux dirigeants sont convenus à cette occasion que les droits de douane américains sur les produits sud-coréens seraient abaissés à 15% contre 25% au préalable.

"Cet accord inclut un investissement sud-coréen de 150 milliards de dollars dans le secteur de la construction navale approuvé par les Etats-Unis", est-il écrit dans le communiqué.

Il est confirmé également que les Etats-Unis ont donné autorisation à la Corée du Sud de construire des sous-marins à propulsion nucléaire, comme annoncé par Donald Trump après sa rencontre avec Lee Jae-myung en octobre.

Washington et Séoul étaient convenus en juillet dernier d'un accord commercial, dont des détails restaient à finaliser, prévoyant des investissements sud-coréens aux Etats-Unis en échange de droits de douane américains moins élevés.

(Kanishka Singh; version française Jean Terzian)