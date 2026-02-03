 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA/Epstein-Les Clinton acceptent de témoigner devant une commission du Congrès
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 01:28

L'ancien président américain Bill Clinton et son épouse Hillary Clinton, ancienne secrétaire d'Etat et candidate du Parti démocrate à l'élection présidentielle de 2016, vont témoigner dans le cadre d'une enquête menée par le Congrès sur le défunt financier et délinquant sexuel Jeffrey Epstein, a déclaré lundi un conseiller du couple Clinton.

Cette décision intervient alors que la Chambre des représentants, où les républicains sont majoritaires, a prévenu de son intention de voter une mesure déclarant le couple Clinton coupable d'outrage, un processus pouvant déboucher sur une inculpation pénale.

La mesure a été recommandée la semaine dernière par la commission de Surveillance de la Chambre face au refus de Bill et Hillary Clinton de se présenter devant la commission pour répondre à des questions sur leurs liens avec Jeffrey Epstein.

Le couple avait proposé de coopérer avec le panel sans toutefois témoigner en personne, dénonçant l'enquête comme une démarche partisane destinée à protéger le président républicain Donald Trump.

"Ils vous ont dit sous serment ce qu'ils savent, mais vous vous en fichez. Mais l'ancien président et l'ancienne secrétaire d'Etat seront là", a écrit lundi sur les réseaux sociaux un conseiller des Clinton. "Ils ont hâte d'établir une jurisprudence qui s'appliquera à tous", a ajouté Angel Urena.

Le 'speaker' de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a salué cette annonce, sans dire toutefois si le vote prévu sur l'outrage serait annulé.

Bill Clinton a voyagé à plusieurs reprises à bord de l'avion de Jeffrey Epstein au début des années 2000, après son départ de la Maison blanche. L'ex-président démocrate a exprimé ses regrets à propos de ses liens avec le financier, tout en assurant qu'il ne savait rien des activités criminelles de ce dernier.

(Ismail Shakil, avec David Morgan; version française Jean Terzian)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank