USA/Epstein-Les Clinton acceptent de témoigner devant une commission du Congrès

L'ancien président américain Bill Clinton et son épouse Hillary Clinton, ancienne secrétaire d'Etat et candidate du Parti démocrate à l'élection présidentielle de 2016, vont témoigner dans le cadre d'une enquête menée par le Congrès sur le défunt financier et délinquant sexuel Jeffrey Epstein, a déclaré lundi un conseiller du couple Clinton.

Cette décision intervient alors que la Chambre des représentants, où les républicains sont majoritaires, a prévenu de son intention de voter une mesure déclarant le couple Clinton coupable d'outrage, un processus pouvant déboucher sur une inculpation pénale.

La mesure a été recommandée la semaine dernière par la commission de Surveillance de la Chambre face au refus de Bill et Hillary Clinton de se présenter devant la commission pour répondre à des questions sur leurs liens avec Jeffrey Epstein.

Le couple avait proposé de coopérer avec le panel sans toutefois témoigner en personne, dénonçant l'enquête comme une démarche partisane destinée à protéger le président républicain Donald Trump.

"Ils vous ont dit sous serment ce qu'ils savent, mais vous vous en fichez. Mais l'ancien président et l'ancienne secrétaire d'Etat seront là", a écrit lundi sur les réseaux sociaux un conseiller des Clinton. "Ils ont hâte d'établir une jurisprudence qui s'appliquera à tous", a ajouté Angel Urena.

Le 'speaker' de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a salué cette annonce, sans dire toutefois si le vote prévu sur l'outrage serait annulé.

Bill Clinton a voyagé à plusieurs reprises à bord de l'avion de Jeffrey Epstein au début des années 2000, après son départ de la Maison blanche. L'ex-président démocrate a exprimé ses regrets à propos de ses liens avec le financier, tout en assurant qu'il ne savait rien des activités criminelles de ce dernier.

