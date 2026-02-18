USA-Divergences à la Fed en janvier, hausse des taux discutée-"minutes"

Les responsables de la Réserve fédérale (Fed) sont convenus quasiment à l'unanimité le mois dernier de ne pas modifier les taux d'intérêt, montre le compte-rendu publié mercredi de leur réunion, mais des divergences sont de nouveau apparues à propos des perspectives, "plusieurs" participants soulevant l'hypothèse de devoir relever les taux si l'inflation reste élevée.

D'après les "minutes" de la réunion des 27-28 janvier de la banque centrale américaine, d'autres responsables ont débattu de la pertinence et du calendrier de possibles baisses des taux.

La décision de ne pas modifier le mois dernier la politique monétaire a été partagée "par presque tous" les responsables de la Fed, désireux d'évaluer l'état de l'économie américaine après une baisse des taux de 75 points de base au total l'an dernier, est-il indiqué dans le document.

Seulement "deux" participants ont dit alors être favorables à une baisse des taux - les gouverneurs Christopher Waller et Stephen Miran -, qui ont cité leurs préoccupations à propos d'un potentiel ralentissement du marché du travail.

Reste que les divergences ont été plus larges parmi les dix-sept participants à la réunion, lors de laquelle a été évoquée directement pour la première fois l'hypothèse d'un relèvement des taux si l'inflation venait à rester supérieure à l'objectif de 2%.

Bien qu'un ralentissement de l'inflation est grandement anticipé cette année, ce qui devrait ouvrir la voie à un assouplissement supplémentaire de la politique monétaire de la Fed, "plusieurs participants ont indiqué qu'ils pourraient soutenir" une rhétorique à propos des futures décisions de l'institution qui "reflèterait la possibilité d'ajustements à la hausse" de l'objectif des 'fed funds' en cas d'inflation toujours élevée.

"D'autres", est-il ajouté dans les minutes, ont exprimé l'avis qu'il faudrait laisser les taux inchangés "pendant un certain temps" afin de disposer de nouvelles données économiques et sur l'inflation. Parmi ceux-ci, certains ont déclaré qu'une baisse des taux pourrait ne pas être appropriée tant qu'il n'y aurait pas des preuves d'une "désinflation en bonne voie".

La prochaine réunion de politique monétaire de la Fed est prévue les 17-18 mars.

(Howard Schneider; version française Jean Terzian)