USA-Deux personnes blessées par balle à Portland par un agent de l'immigration
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 03:08

Un agent fédéral des services américains de l'immigration a blessé par balle deux personnes jeudi à Portland, dans l'Etat de l'Oregon, ont déclaré les autorités, un incident à même d'alimenter les tensions aux Etats-Unis à propos des raids anti-immigration après une fusillade mortelle dans le Minnesota.

Le chef de la police de Portland a appelé la population au calme, disant "comprendre l'émotion et les tensions accrues que vous êtes nombreux à ressentir dans la foulée de la fusillade à Minneapolis", lors de laquelle un agent du service fédéral de l'immigration et des douanes (ICE) a mortellement touché une femme qui se trouvait à bord de son véhicule.

"Nous travaillons pour en savoir davantage", a ajouté Bob Day dans un communiqué.

La fusillade est survenue dans l'après-midi alors qu'une équipe de l'ICE procédait à l'arrêt d'un véhicule spécifique transportant deux personnes, a dit pour sa part le département fédéral de la Sécurité intérieure, décrivant le conducteur du véhicule comme un membre présumé d'un gang vénézuélien.

Cet homme a tenté d'utiliser son véhicule "comme une arme" afin d'écraser les agents fédéraux, a ajouté le département dans un communiqué. En réponse, "un agent a effectué un tir défensif" alors que le véhicule s'éloignait.

Reuters n'a pas pu établir de manière indépendante les circonstances de l'incident.

La police de Portland a déclaré que la fusillade s'est produite à proximité d'une clinique médicale située dans l'est de la ville.

Six minutes après son arrivée sur les lieux et avoir constaté que des agents fédéraux étaient impliqués, elle a été informée que deux personnes blessées par balle - un homme et une femme - avaient appelé à l'aide à environ trois kilomètres de là.

Ces deux personnes ont été transportées à l'hôpital après avoir reçu des soins sur place, a ajouté la police, sans communiquer d'informations sur leur état de santé.

(Kanishka Singh, Brad Brooks et Jasper Ward; version française Jean Terzian)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

