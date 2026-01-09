USA-Deux personnes blessées par balle à Portland par un agent de l'immigration

Un agent fédéral des services américains de l'immigration a blessé par balle deux personnes jeudi à Portland, dans l'Etat de l'Oregon, ont déclaré les autorités, un incident à même d'alimenter les tensions aux Etats-Unis à propos des raids anti-immigration après une fusillade mortelle dans le Minnesota.

Le chef de la police de Portland a appelé la population au calme, disant "comprendre l'émotion et les tensions accrues que vous êtes nombreux à ressentir dans la foulée de la fusillade à Minneapolis", lors de laquelle un agent du service fédéral de l'immigration et des douanes (ICE) a mortellement touché une femme qui se trouvait à bord de son véhicule.

"Nous travaillons pour en savoir davantage", a ajouté Bob Day dans un communiqué.

La fusillade est survenue dans l'après-midi alors qu'une équipe de l'ICE procédait à l'arrêt d'un véhicule spécifique transportant deux personnes, a dit pour sa part le département fédéral de la Sécurité intérieure, décrivant le conducteur du véhicule comme un membre présumé d'un gang vénézuélien.

Cet homme a tenté d'utiliser son véhicule "comme une arme" afin d'écraser les agents fédéraux, a ajouté le département dans un communiqué. En réponse, "un agent a effectué un tir défensif" alors que le véhicule s'éloignait.

Reuters n'a pas pu établir de manière indépendante les circonstances de l'incident.

La police de Portland a déclaré que la fusillade s'est produite à proximité d'une clinique médicale située dans l'est de la ville.

Six minutes après son arrivée sur les lieux et avoir constaté que des agents fédéraux étaient impliqués, elle a été informée que deux personnes blessées par balle - un homme et une femme - avaient appelé à l'aide à environ trois kilomètres de là.

Ces deux personnes ont été transportées à l'hôpital après avoir reçu des soins sur place, a ajouté la police, sans communiquer d'informations sur leur état de santé.

(Kanishka Singh, Brad Brooks et Jasper Ward; version française Jean Terzian)