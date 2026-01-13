USA: Delta Air Lines commande 60 appareils 787 à Boeing, dont 30 en option

La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a commandé 60 appareils 787 à Boeing, dont 30 en option, a-t-elle annoncé dans un communiqué mardi à l'occasion de la publication de ses résultats financiers, en nette croissance.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW HARNIK )

La commande porte sur 30 avions gros porteurs Dreamliner 787-10, avec une option pour 30 appareils supplémentaires pour livraison à partir de 2031. Le montant du contrat n'a pas été précisé. Boeing ne publie plus ses prix catalogue théoriques depuis 2023.

"En plus d'une meilleure efficacité énergétique, ces avions (...) étendront nos capacités long-courrier", a fait valoir Delta.

La compagnie aérienne a par ailleurs dévoilé des résultats en hausse en 2025, portés par la forte croissance du secteur aérien, notamment pour les vols transatlantiques et Pacifique à partir de mi-2025.

Le groupe a vu les revenus grimper à la fois pour le transport passagers et le transport de fret.

Sur l'ensemble de l'année, il a réalisé 63,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires (+3% sur un an). Le bénéfice net sur cette période a bondi à 5 milliards de dollars (+44% sur un an).

A fin décembre, la dette s'élevait à 14,3 milliards de dollars (-3,7 milliards par rapport à décembre 2024), tandis que le groupe s'est targué d'avoir dégagé l'an dernier 4,6 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible.

Le début de 2026 est prometteur, selon le transporteur, qui prévoit même une croissance des revenus au premier trimestre de l'ordre de 5 à 7% par rapport à l'an dernier.

"2026 commence fort, avec une accélération de la croissance du chiffre d’affaires portée par la demande des consommateurs et des entreprises", a annoncé Ed Bastian, le directeur général du groupe, cité dans le communiqué.

"Pour l'ensemble de l’année, nous prévoyons une expansion des marges et une croissance des bénéfices de 20% d'une année sur l'autre."