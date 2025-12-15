USA-Contrôler l'activité numérique des touristes étrangers pourrait avoir un "effet dissuasif"-association

La vérification de l'historique des activités sur les réseaux sociaux des touristes étrangers exemptés de visas pourrait avoir un "effet dissuasif" sur les voyages aux Etats-Unis, a averti lundi une association américaine regroupant des acteurs de l'industrie du tourisme.

La proposition dévoilée la semaine dernière doit entrer en vigueur le 8 février 2026 et concernera les ressortissants de 42 pays - dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, Israël ou encore la Corée du Sud - qui sont exemptés de visas pour visiter les Etats-Unis pour une période de 90 jours.

Les touristes issus de ces pays doivent normalement remplir une autorisation de voyage électronique (ESTA). Avec la nouvelle directive, ils devront également fournir les identifiants de leurs réseaux sociaux, les adresses e-mail utilisées lors des 10 dernières années ainsi que plusieurs autres informations sur des membres de leur famille.

"Si nous nous trompons dans cette politique, des millions de voyageurs pourraient aller dépenser leurs milliards de dollars ailleurs, ne faisant qu'affaiblir l'Amérique", a déclaré l'Association américaine du voyage (U.S. Travel Association) dans un communiqué.

"Une chose est sûre : cette politique pourrait avoir un effet dissuasif sur les voyages aux Etats-Unis."

Les demandeurs de visa doivent déjà fournir de telles informations depuis 2019.

La proposition intervient alors que les Etats-Unis doivent accueillir l'été prochain la Coupe du monde 2026 de football, organisée conjointement avec le Canada et le Mexique.

