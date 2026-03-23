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USA-Collision mortelle sur une piste d'atterrissage de LaGuardia, à New York
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 11:12

(Actualisé tout du long avec précisions et contexte)

Une collision entre un avion et un véhicule de secours sur une piste d'atterrissage de l'aéroport de LaGuardia, à New York, a fait deux morts et plusieurs blessés dans la nuit de dimanche à lundi, provoquant la fermeture de l'aéroport, ont déclaré les autorités et les médias américains.

Selon NBC News, les deux pilotes de l'avion sont décédés et des dizaines de personnes sont blessées.

Le Bureau national de sécurité des transports américain (NTSB) a fait savoir qu'il allait mettre en place une équipe d'experts techniques pour étudier cet incident, qui devrait faire l'objet d'une enquête approfondie, compte tenu de la série de défaillances récentes survenues dans le secteur aérien.

L'appareil, un CRJ-900 d'Air Canada Express AC.TO , exploité par Jazz Aviation, le partenaire régional de la compagnie nationale canadienne, transportait 72 passagers et quatre membres d'équipage en provenance de Montréal, selon une liste préliminaire des passagers qui reste à confirmer. Jazz Aviation appartient à Chorus Aviation CHR.TO .

D'après le Port Authority de New York et du New Jersey, l'autorité aéroportuaire des deux Etats, le véhicule de secours intervenait sur un autre incident lorsqu'il a été percuté par l'avion sur la piste 4 de l'aéroport. Aucune précision supplémentaire n'a été fournie.

Quelques minutes avant l'incident, l'enregistrement audio du contrôle aérien de l'aéroport, diffusé par LiveATC.net, montre qu'un vol United Airlines avait déclaré une situation d'urgence en raison d'une odeur signalée à bord. Les contrôleurs avaient prévenu l'équipage de l'avion que des camions de pompiers étaient sur place.

Un deuxième message montre ensuite qu'un camion de pompiers a été autorisé à traverser la piste 4, où la collision est survenue, au niveau de la voie de circulation "Delta".

Dans l'enregistrement audio, on entend par la suite un contrôleur dire : "Stop, stop, stop, camion 1, stop, camion 1, stop."

NBC News, citant des sources, a rapporté que le camion de pompiers était conduit par des policiers.

L'avion a percuté le véhicule sur la piste d'atterrissage à une vitesse de 39 km/heure, d'après Flightradar24, qui a enregistré ses dernières données à 23h37 (heure de la côte Est américaine) (03h37 GMT).

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des Etats-Unis a indiqué que l'aéroport devrait rester fermé jusqu'à 14 heures (18h0 GMT) ce lundi.

(Gursimran Kaur à Bangalore; version française Jean Terzian et Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)

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