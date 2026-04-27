USA-Cole Allen inculpé de tentative d'assassinat contre Trump

* Le suspect de la fusillade au dîner des correspondants a été présenté à un juge et incarcéré

* Il est inculpé de tentative d'assassinat et d'utilisation d'arme à feu

* Cole Allen aurait révélé son intention de cibler des membres de l'administration Trump, selon les autorités

(précisions)

par Andrew Goudsward

L'homme accusé d'avoir tiré sur un agent du Secret Service américain alors qu'il tentait de forcer la sécurité lors d'un dîner samedi à Washington auquel assistait le président Donald Trump fait l'objet de poursuites fédérales pour tentative d'assassinat du président, a déclaré lundi une procureure fédérale lors de sa présentation devant un juge.

Cole Tomas Allen, 31 ans, originaire de Torrance, en Californie, est également poursuivi pour des infractions liées aux armes à feu.

Le suspect portait une combinaison de prisonnier bleue lors de sa première comparution devant le tribunal fédéral de Washington, deux jours après que les autorités ont déclaré avoir déjoué une attaque lors du dîner annuel de l'association des correspondants accrédités à la Maison blanche.

Cet événement annuel rassemblait journalistes et responsables politiques, dont de nombreux membres de l'administration Trump et d'autres hauts responsables du gouvernement.

"Il a tenté d'assassiner le président des États-Unis, Donald J. Trump", a déclaré la procureure Jocelyn Ballantine devant le tribunal.

Cole Allen n'a pas encore répondu aux accusations. Assis à la table de la défense, flanqué de policiers, il a déclaré qu'il répondrait honnêtement à toutes les questions et qu'il était titulaire d'un master en informatique.

Le juge fédéral Matthew Sharbaugh a ordonné son placement en détention provisoire pendant la durée de la procédure et fixé à jeudi une nouvelle audience concernant son maintien en détention.

"ASSASSIN FÉDÉRAL AMICAL"

Cole Allen a laissé un manifeste à des membres de sa famille, dans lequel il se qualifiait d'"assassin fédéral amical" et évoquait son projet de cibler de hauts responsables de l'administration Trump, présents dans la salle de bal de l'hôtel.

Le suspect avait réservé une chambre à l'hôtel Washington Hilton, où le dîner devait avoir lieu, et s'est rendu de Californie à Washington en train, ont indiqué les autorités.

Cole Allen, qui était armé d'un pistolet et de plusieurs couteaux en plus d'un fusil de chasse, selon les autorités, a également été transporté vers un hôpital local pour y être examiné.

La fusillade de samedi a semé la panique lors du dîner mondain. Les participants se sont réfugiés sous les tables et les forces de l'ordre ont dû évacuer précipitamment les hauts responsables. L'événement a ensuite été annulé.

Donald Trump a dit espérer qu'un nouveau dîner puisse être organisé sous 30 jours.

Le locataire de la Maison blanche, qui devait prendre la parole plus tard dans la soirée, a été évacué d'urgence par son service de sécurité après les coups de feu.

Selon les autorités, le suspect aurait tiré au fusil de chasse sur un agent du Secret Service à un point de contrôle à l'intérieur de l'hôtel avant d'être maîtrisé et arrêté. Une vidéo publiée en ligne par Donald Trump montre le suspect courant dans un couloir à l'extérieur de la salle de bal.

Les autorités américaines ont déclaré que le suspect avait été maîtrisé juste à l'intérieur du périmètre de sécurité et ont salué son arrestation comme un succès des forces de l'ordre.

Cet incident a toutefois ravivé les inquiétudes concernant la sécurité de Donald Trump, qui a été la cible de deux tentatives d'assassinat durant la campagne présidentielle de 2024.

(Rédigé par Andrew Goudsward à Washington ; version française Coralie Lamarque et Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)