USA-CNN, MS NOW et Politico vont demander à un juge la levée de leur bannissement de la Maison blanche

par Jan Wolfe et Jack Queen

CNN, MS NOW et Politico vont demander mercredi à un juge fédéral de rétablir immédiatement leur accès à la Maison blanche après que Donald Trump leur en a interdit l'accès vendredi, dernier exemple en date de l'hostilité du président américain vis-à-vis des médias.

Pour les trois organismes de presse cette interdiction, contre laquelle ils ont saisi la justice lundi, viole leurs droits à la liberté d'expression garantis par la Constitution américaine.

Lors d'une audience prévue 15h30 heure locale à Washington (19h30 GMT), le juge de district américain Timothy Kelly, nommé par Donald Trump, examinera la demande visant à rétablir immédiatement l'accès des médias à la Maison blanche pendant le déroulement du litige.

Dans un document juridique déposé à la veille de l'audience, l'administration Trump a fait valoir que l'accès à la Maison blanche était un privilège et non un droit, et que le président avait donc le pouvoir d'en suspendre l'accès à des organisations.

Donald Trump a accusé les médias de tenter de nuire aux républicains avant les élections de mi-mandat de novembre, alors que sa popularité en berne menace les chances du parti de conserver le contrôle des deux chambres du Congrès.

"Cette interdiction ne saurait constituer une attaque plus directe contre le premier amendement ni une violation plus flagrante de nos principes constitutionnels les plus fondamentaux", ont déclaré les médias dans leur plainte.

En signe de solidarité, les principales chaînes de télévision américaines ont suspendu lundi leur couverture commune ("en pool") des déplacements de Donald Trump, bouleversant un système en place depuis des décennies.

En l'absence de la presse et de ses micros, les propos tenus par Donald Trump lundi étaient inaudibles lors de la retransmission en direct par la Maison blanche de la cérémonie d'inauguration de son nouvel héliport.

La tentative de Donald Trump d'interdire l'accès à la Maison blanche à ces trois organes de presse repose sur des bases juridiques fragiles, selon des experts en liberté d'expression, qui ont déclaré que les tribunaux américains ont depuis longtemps statué que le gouvernement ne peut pas conditionner l'accès de la presse à une couverture médiatique favorable.

Dans une affaire de 2018 qui soulevait des questions juridiques similaires, Timothy Kelly avait ordonné à la Maison blanche de rétablir l'accréditation de presse du correspondant de CNN, Jim Acosta, qui avait été révoquée après une conférence de presse houleuse avec Donald Trump.

Dans cette affaire, Timothy Kelly avait statué que la Maison blanche n'avait pas eu recours à des procédures justes et claires pour révoquer l'accréditation de Jim Acosta.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux lundi après-midi, Donald Trump a exprimé des regrets quant à la nomination de Timothy Kelly à la magistrature en 2017, lors de son premier mandat, et a déclaré qu'il se préparait à essuyer un nouveau revers.

(Rédigé par Jan Wolfe et Jack Queen ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)