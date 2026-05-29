USA-Bondi muette sur Trump lors d'une audition sur l'affaire Epstein

par Richard Cowan et Andrew Goudsward

L'ancienne procureure générale des Etats-Unis Pam Bondi a refusé de répondre aux questions du Congrès sur la question de savoir si Donald Trump était au courant des activités de Jeffrey Epstein qui ont conduit à la mise en accusation du criminel sexuel américain ou si le président lui avait ordonné de caviarder les dossiers du ministère de la Justice qui ont été rendus publics, ont dit vendredi des élus démocrates.

Lors d'une audition à huis clos devant une commission d'enquête de la Chambre des représentants, Pam Bondi a déclaré que l'ancien avocat de Donald Trump Todd Blanche, qui occupe actuellement le poste de procureur général à titre intérimaire depuis qu'elle-même a été écartée de ce poste le 2 avril, était responsable de la divulgation des documents.

"Je n'ai pas dirigé tous les aspects de cette initiative ni procédé moi-même à l'examen des documents. J'ai délégué la supervision de ce processus au procureur général adjoint", a confirmé Pam Bondi dans un communiqué transmis à Reuters.

Le représentant démocrate de Californie Robert Garcia a déclaré à la presse que l'ancienne procureure générale, l'équivalent de ministre de la Justice, avait refusé de répondre aux questions concernant Donald Trump, précisant qu'un responsable du département de la Justice assis à côté d'elle "était intervenu et avait dit à l'ancienne procureure générale qu'elle n'allait pas répondre à ces questions".

Lorsqu'elle était à la tête du département de la Justice, Pam Bondi a essuyé de vives critiques de la part des démocrates et de certains républicains pour sa gestion de la publication de millions de documents liés à Epstein. Trois millions d'entre eux ont été publiés, sur un total de six millions, a confirmé Pam Bondi à la commission, selon l'élue démocrate Melanie Stansbury, qui a dénoncé une "tentative de dissimulation".

Dans sa déclaration liminaire devant la commission, Pam Bondi a reconnu des "erreurs de rédaction" sans toutefois les détailler et défendu la gestion de l'affaire Epstein par l'administration Trump.

"A ma connaissance, le département a produit tout ce qui était requis", a-t-elle déclaré dans son communiqué.

Donald Trump et Jeffrey Epstein ont été amis dans les années 1990 et au début des années 2000, mais le président américain affirme avoir mis fin à cette relation avant que le financier ne plaide coupable en 2008 d'avoir sollicité la prostitution d'une mineure. Jeffrey Epstein a été arrêté de nouveau en 2019 et inculpé de trafic sexuel de mineures, accusé d'avoir recruté et abusé de jeunes filles mineures à New York et en Floride. Il a été retrouvé mort en prison, la police concluant à un suicide.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)