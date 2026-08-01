USA-Blanche restera ministre de la Justice de fait même si le Sénat ne le confirme pas, dit Trump

par Ernest Scheyder

Todd Blanche conservera ses fonctions par intérim d'Attorney General (procureur général), l'équivalent du ministre de la Justice aux Etats-Unis, même si le Sénat ne confirme pas sa nomination, a déclaré samedi Donald Trump.

Le président américain a ajouté qu'il ferait également pression sur le Congrès pour qu'il adopte un projet de fonds d'indemnisation pour les victimes de l'"instrumentalisation" de la justice par l'ancienne administration démocrate.

Donald Trump avait pourtant encore déclaré vendredi que ce fonds de 1,8 milliard de dollars était "mort".

Les sénateurs républicains John Cornyn (Texas) et Thom Tillis (Caroline du Nord) ont bloqué la nomination de Todd Blanche en exigeant des garanties écrites que le ministère de la Justice ne mettra pas en place ce fonds, que les détracteurs de Donald Trump décrivent comme une caisse noire destinée à récompenser ses partisans avec l'argent des contribuables.

Dans un message publié samedi matin sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a qualifié Todd Blanche de "l'un des professionnels les plus respectés du pays, de l'avis de tous" et déclaré que si John Cornyn et Thom Tillis ne soutenaient pas sa nomination, il ferait tout son possible "pour que le projet de loi anti-instrumentalisation… SOIT ADOPTÉ".

Thom Tillis, dont le mandat prend fin en janvier, a écrit samedi que Todd Blanche ne serait pas confirmé dans ses fonctions en raison du revirement du président, bien qu'il espère que la question puisse être résolue d'ici mardi, date à laquelle la commission judiciaire du Sénat américain a prévu un vote sur cette nomination.

"Malgré des déclarations d'hier selon lesquelles le fonds serait mort, le président Trump a clairement l'intention de ressusciter cette cagnotte destinée à indemniser des voyous, soit en créant de manière inappropriée un autre fonds fantôme, soit en poussant le Congrès à voter un projet de loi auquel la majorité des républicains du Sénat s'opposerait", a-t-il écrit sur X.

Le bureau de John Cornyn n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Malgré cette passe d'armes, Todd Blanche pourrait ne pas avoir besoin de la confirmation du Sénat pour mener à bien le mandat que Donald Trump lui a confié. Les responsables par intérim peuvent en effet exercer leurs fonctions tant que leur nomination est en attente au Sénat et qu'elle n'est pas officiellement rejetée ou retirée.

Donald Trump a déjà déclaré qu'il pourrait présenter à nouveau la nomination de Todd Blanche l'année prochaine, une fois que John Cornyn et Thom Tillis auront quitté leurs fonctions. John Cornyn a perdu en mai les primaires face au candidat choisi par le président américain, le procureur général du Texas Ken Paxton. Thom Tillis a pour sa part déclaré qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat.

Le fonds d'indemnisation pour les victimes de l'"instrumentalisation" a été élaboré dans le cadre d'un accord judiciaire entre Donald Trump et le ministère de la Justice afin de régler le procès de 10 milliards de dollars intenté par le président contre le fisc américain (Internal Revenue Service ou IRS), qu'il accusait d'avoir traité de manière inappropriée ses données fiscales.

Le projet a cependant été suspendu en raison de l'opposition de certains républicains au Congrès.

Le fonds pourrait profiter aux alliés du locataire de la Maison blanche qui ont affirmé avoir été injustement pris pour cible par le gouvernement fédéral en raison de leur implication dans l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021, survenue après la défaite de Donald Trump lors de l'élection présidentielle de 2020.

John Cornyn et Thom Tillis s'opposent également à un accord avec l'IRS qui empêcherait tout contrôle fiscal visant Donald Trump et ses associés.

(Reportage Ernest Scheyder, version française Benjamin Mallet)