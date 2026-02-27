 Aller au contenu principal
USA-Bill Clinton dit au Congrès n'avoir "rien vu" des crimes commis par Epstein
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 19:15

par Richard Cowan

Interrogé sur ses liens avec Jeffrey Epstein par une commission du Congrès, l'ancien président américain Bill Clinton a déclaré vendredi n'avoir "rien vu qui l 'aurait fait hésiter" lors de moments passés avec le défunt financier et délinquant sexuel, à l'occasion d'une audition tenue à huis clos.

Dans des commentaires préparés à l'avance, Bill Clinton a déclaré à la commission de surveillance de la Chambre des représentants qu'il ne serait jamais monté à bord de l'avion privé de Jeffrey Epstein s'il avait été au courant des activités criminelles de ce dernier.

"Nous sommes ici seulement parce qu'il l'a si bien caché à tout le monde et pendant si longtemps."

Bill Clinton a voyagé à plusieurs reprises à bord de l'avion du financier au début des années 2000, après avoir quitté le Bureau ovale et avant la condamnation de Jeffrey Epstein en 2008 pour sollicitation de prostitution et incitation de mineur à la prostitution.

Le département de la Justice a publié plus de 3 millions de pages de documents liés à Epstein à la fin janvier afin de se conformer à une loi votée par le Congrès. Parmi ces documents figurent des clichés de Bill Clinton avec des femmes dont les visages ont été caviardés.

"Je n'ai rien vu, je n'ai rien fait de mal", a déclaré l'ancien président démocrate.

Son épouse - l'ancienne secrétaire d'Etat, candidate démocrate pour l'élection présidentielle américaine de 2016 - Hillary Clinton, a été auditionnée la veille. Elle a déclaré n'avoir jamais rencontré Jeffrey Epstein, retrouvé pendu en prison en 2019 dans l'attente de son procès pour des accusations de trafic sexuel.

LES DÉMOCRATES RÉCLAMENT L'AUDITION DE TRUMP

Le couple Clinton avait initialement refusé de témoigner devant la commission du Congrès, avant de changer d'avis face aux menaces de la commission de déclarer les Clinton coupables d'outrage - un processus pouvant déboucher sur une inculpation pénale. Ils ont accepté de témoigner près de leur résidence principale à Chappaqua, dans l'Etat de New York.

Le président de la commission de surveillance de la Chambre, James Comer, a déclaré qu'il avait l'intention de questionner Bill Clinton au sujet des photos déclassifiées publiées par le département de la Justice. Le comité devait également interroger l'ancien président sur les liens entre Jeffrey Epstein et la fondation du couple Clinton.

Hillary et Bill Clinton accusent les républicains de chercher à détourner l'attention des liens entre l'actuel président américain Donald Trump et Jeffrey Epstein.

Les démocrates insistent pour que le locataire de la Maison blanche, dont le nom apparaît à maintes reprises dans les documents déclassifiés, soit entendu par cette même commission, tout comme l'actuel secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, qui a admis après l'avoir nié avoir rendu visite à Jeffrey Epstein sur son île privée.

James Comer a écarté une possible audition de Donald Trump.

"Je ne veux pas le voir destitué", a déclaré Donald Trump à propos de Bill Clinton. "Mais ils m'ont certainement attaqué plus que ça."

Les démocrates accusent également le département fédéral de la Justice de dissimuler des documents concernant une femme qui a accusé Donald Trump de l'avoir agressée sexuellement alors qu'elle était mineure. Le département de la Justice a dit examiner les documents en question et les publierait s'il le jugeait approprié.

Donald Trump a fréquenté Jeffrey Epstein dans les années 1990 et 2000 mais dit avoir rompu tout lien avec lui au milieu des années 2000.

(Version française Zhifan Liu, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Affaire Epstein
