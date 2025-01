USA: baisse plus marquée qu'attendu des stocks de pétrole

Les stocks commerciaux de pétrole brut se sont contractés plus que prévu la semaine dernière, selon des chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), à cause d'un déséquilibre entre importations et exportations, et du rythme toujours soutenu des raffineries.

Durant la semaine achevée le 10 janvier, ces réserves ont diminué de 1,96 million de barils, alors que les analystes tablaient sur un repli des stocks à hauteur de 850.000 barils, selon la médiane d'un consensus établi par l'agence Bloomberg.

"L'utilisation accrue des raffineries" qui puisent dans ces stocks est l'une des raisons derrière cette baisse, a observé dans une note Matt Smith, de Kpler, qui ajoute que même si leur rythme "a enfin ralenti", "il reste élevé".

Les raffineries américaines ont légèrement diminué leur activité, utilisant leurs capacités à 91,7% contre 93,3% durant la période précédente.

Les Etats-Unis ont aussi connu une augmentation des exportations de brut (+32,49% sur une semaine), tandis que les importations ont légèrement diminué (-4,73% sur une semaine).

En outre, les stocks de brut au centre de livraison de Cushing (Oklahoma), principal terminal de livraison du WTI aux Etats-Unis, ont augmenté d'environ 800.000 barils.

La production américaine de brut a légèrement diminué, à 13,48 millions de barils (contre 13,56 la semaine précédente).

Déjà dans le vert en début de journée, le cours du baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en février, a été d'autant plus poussé la publication du rapport. Vers 16H30 GMT, le WTI gagnait 2,62% à 79,54 dollars.

Autre élément marquant du rapport, la forte utilisation des raffineries "a entraîné une importante accumulation d'essence, tandis que la demande implicite a légèrement baissé d'une semaine sur l'autre", selon M. Smith.

Les stocks d'essence américains ont augmenté de 5,9 millions de barils au cours de la semaine, pour atteindre un total de 243,6 millions de barils.