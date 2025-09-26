information fournie par Reuters • 26/09/2025 à 16:47

USA: Baisse du moral des ménages en septembre

Un drapeau des États-Unis à Washington

Le moral des ménages américains s'est dégradé en septembre, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance a reculé à 55,1 en septembre contre 55,4 selon une estimation préliminaire et après 58,2 en août.

Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient initialement en moyenne un chiffre de 58,0.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a diminué à 60,4 après 61,7 le mois précédent.

Celle des perspectives a reculé, à 51,7 contre 55,9.

