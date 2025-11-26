 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Abandon des poursuites contre Trump pour ingérence électorale en 2020 en Géorgie
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 19:28

Un procureur a abandonné mercredi les poursuites pénales qui visaient le président américain Donald Trump et des collaborateurs pour avoir tenté d'inverser les résultats de l'élection présidentielle dans l'Etat américain de Géorgie en 2020, selon des documents judiciaires.

Peter Skandalakis, le procureur de Géorgie, a demandé l'abandon des 39 chefs d'accusation, dont tentative d'ingérence électorale, contre Donald Trump et un groupe de collaborateurs, jugeant que les poursuites seraient "improductives". Il estime dans un document judiciaire que la perspective qu'un président en exercice soit contraint de comparaître en Géorgie pour y être jugé n'est pas "réaliste".

"Je reconnais que, compte tenu des profondes divisions politiques de notre pays, cette décision ne sera pas universellement populaire", a ajouté Peter Skandalakis.

Cette décision est un revers pour Fani Willis, procureure du comté de Fulton, qui avait engagé ces poursuites en 2023 et qui a été dessaisie de l'affaire après des accusations de conflit d’intérêts.

Steve Sadow, avocat du locataire de la Maison blanche, s'est félicité de l'abandon des charges en Géorgie, affirmant que l'affaire n'aurait jamais dû être portée devant les tribunaux.

Cette affaire fait partie des quatre poursuites pénales qui ont visé Donald Trump depuis qu'il a perdu la présidentielle de 2020 face au démocrate Joe Biden. Une seule d'entre elles a été jugée : l'affaire Stormy Daniels, du nom d'une ancienne star de films X à qui le président a versé un pot-de-vin pour acheter son silence avant l'élection présidentielle de 2016. Donald Trump a été reconnu coupable mais a obtenu une dispense de peine.

(Rédigé par Bhargav Acharya, Jasper Ward et Jan Wolfe ; version française Kate Entringer)

USA 2024
Donald Trump
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank