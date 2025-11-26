USA-Abandon des poursuites contre Trump pour ingérence électorale en 2020 en Géorgie

Un procureur a abandonné mercredi les poursuites pénales qui visaient le président américain Donald Trump et des collaborateurs pour avoir tenté d'inverser les résultats de l'élection présidentielle dans l'Etat américain de Géorgie en 2020, selon des documents judiciaires.

Peter Skandalakis, le procureur de Géorgie, a demandé l'abandon des 39 chefs d'accusation, dont tentative d'ingérence électorale, contre Donald Trump et un groupe de collaborateurs, jugeant que les poursuites seraient "improductives". Il estime dans un document judiciaire que la perspective qu'un président en exercice soit contraint de comparaître en Géorgie pour y être jugé n'est pas "réaliste".

"Je reconnais que, compte tenu des profondes divisions politiques de notre pays, cette décision ne sera pas universellement populaire", a ajouté Peter Skandalakis.

Cette décision est un revers pour Fani Willis, procureure du comté de Fulton, qui avait engagé ces poursuites en 2023 et qui a été dessaisie de l'affaire après des accusations de conflit d’intérêts.

Steve Sadow, avocat du locataire de la Maison blanche, s'est félicité de l'abandon des charges en Géorgie, affirmant que l'affaire n'aurait jamais dû être portée devant les tribunaux.

Cette affaire fait partie des quatre poursuites pénales qui ont visé Donald Trump depuis qu'il a perdu la présidentielle de 2020 face au démocrate Joe Biden. Une seule d'entre elles a été jugée : l'affaire Stormy Daniels, du nom d'une ancienne star de films X à qui le président a versé un pot-de-vin pour acheter son silence avant l'élection présidentielle de 2016. Donald Trump a été reconnu coupable mais a obtenu une dispense de peine.

(Rédigé par Bhargav Acharya, Jasper Ward et Jan Wolfe ; version française Kate Entringer)