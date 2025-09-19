USA: à peine 20 ans, et déjà en procès contre la politique environnementale de Trump

Joseph Lee, 19 ans, un des jeunes plaignants qui poursuivent le gouvernement américain pour son inaction climatique, devant le tribunal Russell Smith de Missoula (Montana, nord-ouest des Etats-Unis), le 17 septembre 2025 ( AFP / Issam AHMED )

Ils ont à peine 20 ans et se pincent pour réaliser qu'ils défient en justice le gouvernement fédéral. De jeunes Américains écœurés par la politique environnementale de l'administration Trump attendent désormais d'un tribunal du Montana (nord-ouest des États-Unis) qu'il ordonne l'ouverture d'un procès.

Joseph Lee, 19 ans, n'en revient toujours pas d'avoir témoigné devant un tribunal durant deux jours d'audience, mardi et mercredi, aux côtés de 21 autres jeunes, dont des mineurs.

"Je vais me réveiller et réaliser : +Wahou! J'ai vraiment fait ça+. J'ai témoigné devant un tribunal contre mon propre gouvernement fédéral, et c'est tellement lourd de sens d'en faire partie", s'emporte le jeune homme auprès d'un journaliste de l'AFP.

Les plaignants veulent faire suspendre trois décrets du président américain Donald Trump qui facilitent la production de pétrole et de gaz et entravent celle d'énergies renouvelables.

Ils cherchent également à faire cesser le démantèlement par l'administration de la climatologie scientifique, depuis la suppression d'un rapport national clé sur le climat jusqu'à la fermeture d'un site majeur de surveillance du dioxyde de carbone à Hawaï.

L'action n'en est qu'à un stade initial: il s'agit pour eux d'obtenir du juge qu'il adopte une injonction préliminaire ouvrant la voie à un procès. Le gouvernement fédéral, rejoint par 19 États conservateurs et le territoire de Guam, réclame un classement sans suite.

Le magistrat, Dana Christensen, est connu pour ses décisions en faveur de l'environnement, mais les observateurs ne sont pas optimistes: même en cas de procès, la procédure risque de finir devant la Cour suprême, dominée par les conservateurs.

- "Presque thérapeutique" -

Malgré la gravité des enjeux, les plaignants ont été stupéfaits des questions parfois soulevées devant le tribunal, et des réponses apportées par les avocats du gouvernement.

Alors que Joseph Lee racontait comment il avait dû être hospitalisé à la suite d'une insolation, l'avocat du ministère de la Justice, Erik Van de Stouwe, lui a demandé s'il avait porté plainte contre son université pour le manque de climatisation dans les dortoirs.

Eva Lighthiser (2e à partir de la droite), principale plaignante dans l'affaire Lighthiser contre Trump, avec son avocat Mat dos Santos alors qu'ils arrivent au tribunal Russell Smith de Missoula (Montana, nord-ouest des Etats-Unis), le 16 septembre 2025 ( AFP / Issam AHMED )

"Ce n'est pas une question d'air conditionné", a répondu M. Lee, persuadé que réduire le sujet "à quelque chose d'aussi trivial" montrait la faiblesse du dossier de la défense et la légèreté des autorités fédérales en matière de politique environnementale.

Dans un autre échange étrange, un avocat du gouvernement a demandé à Avery McRae, 20 ans, si l'anxiété qu'elle attribuait au changement climatique pouvait découler du fait d'avoir passé la moitié de sa vie à poursuivre le gouvernement.

Et quand Jorja McCormick, 17 ans, a évoqué un incendie traumatisant près de chez elle, l'avocat a rétorqué que "l'élevage de chevaux (contribuait) au réchauffement climatique".

En sortant de la salle d'audience, les plaignants semblaient sans grande illusion mais conservaient une détermination intacte.

"Un avenir meilleur est possible", soutient Joseph Lee. "Si la décision ne nous est pas favorable, nous continuerons à nous battre".

Jorja McCormick, elle, a trouvé dans la procédure elle-même un effet positif. "Être à la barre était vraiment stimulant : raconter mon histoire, la partager avec le monde de cette manière, c'était presque thérapeutique".