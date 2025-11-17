Uranium : Greenpeace dénonce une reprise des exportations françaises vers la Russie

"Ce n'est pas illégal, mais c'est immoral" a déclaré Pauline Boyer, chargée de campagne nucléaire pour Greenpeace France. ( AFP / LOU BENOIST )

L'ONG a annoncé à l'AFP avoir filmé samedi 16 novembre à Dunkerque le chargement de conteneurs, destinés selon elle, à la Russie.

Greenpeace France a filmé samedi 15 novembre à Dunkerque le chargement d'une dizaine de conteneurs avec des étiquettes radioactives à bord du cargo Mikhail Dudin. Selon l'ONG, le Mikhaïl Dudin, immatriculé sous un pavillon de complaisance (Panama), se rend régulièrement à Dunkerque pour décharger de l’uranium enrichi ou de l’uranium naturel chargé à Saint-Pétersbourg .

Mais c'est la première exportation vers la Russie d’uranium de retraitement (URT) que Greenpeace dit observer depuis plus de trois ans. "Ce n'est pas illégal, mais c'est immoral" , a déclaré à l' AFP Pauline Boyer, chargée de campagne nucléaire pour Greenpeace France.

"La France devrait stopper ses contrats avec Rosatom, une entreprise étatique qui occupe depuis plus de trois ans la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia", la plus grande en Europe, "une première dans l'histoire d'une guerre", poursuit-elle.

Le Gouvernement reste silencieux face aux accusations de Greenpeace

EDF a signé en 2018 un contrat de 600 millions d'euros avec une filiale de Rosatom, Tenex, pour "le recyclage de l'uranium retraité". Ces opérations ne sont pas sous le coup des sanctions internationales qui frappent la Russie.

Rosatom possède le seul site dans le monde capable de réaliser l’étape de conversion de l’uranium de retraitement, avant son réenrichissement, qui peut lui être réalisé en Russie ou aux Pays-Bas. Il devient alors de l’URE (uranium de retraitement enrichi).

Seul 10% de l’uranium réenrichi est renvoyé depuis la Russie vers la France pour être utilisé dans la centrale nucléaire de Cruas , la seule à pouvoir fonctionner avec des combustibles URE, selon Greenpeace.

Sollicités par l' AFP , le ministère français de l'Energie, EDF et Orano, un autre client potentiel de Rosatom, n'ont pas donné suite .

L'ONG affirme que le gouvernement français avait "ordonné à EDF de stopper ses exportations d'uranium de retraitement vers la Russie en 2022", suite aux révélations par Greenpeace France de l'envoi d'URT en Russie juste après le début de l'invasion globale de l'Ukraine.

En mars 2024, le gouvernement français a dit examiner "sérieusement" l'option de construire "en France" un site de conversion et d'enrichissement de l'uranium de retraitement .