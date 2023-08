Union européenne : seulement 33% d'électricité produite à partir d'énergies fossiles, une première

La demande d'électricité a chuté significativement sur le continent et ce sont d'abord les centrales au charbon et au gaz qui ont été ralenties.

Seulement 33% de l'électricité produite dans l'Union européenne l'a été à partir d'énergies fossiles au premier semestre, son plus bas niveau historique, indique un rapport publié mercredi 30 août par le groupe de réflexion dédié au climat et à l'énergie Ember.

Entre janvier et juin, "les énergies fossiles ont généré 410 TWh dans l'UE, soit la part la plus faible jamais enregistrée du mix électrique, à 33%", précise Ember dans son rapport, contre près de 36% pour l'ensemble des renouvelables , dont quelque 27% pour le solaire et l'éolien, selon des données fournies par Ember à l' AFP .

"Le déclin des énergies fossiles est un signe des temps. Le charbon et le gaz sont trop chers, trop risqués et l'UE est en train de les supprimer", souligne Matt Ewen, analyste pour Ember.

Principale raison : la demande d'électricité a chuté significativement sur le continent, de la part des ménages comme des usines, et ce sont d'abord les centrales au charbon et au gaz qui ont été ralenties, réduisant leur part dans la production totale. La production d'électricité fossile dans des centrales au charbon ou gaz a baissé de 17% entre janvier et juin par rapport au premier semestre 2022, précise le rapport. Cinq pays-membres de l'UE ont même connu une baisse supérieure à 30% (Portugal, Autriche, Bulgarie, Estonie, Finlande). La production d'électricité à partir du charbon a régressé de 23%, représentant pour la première fois moins de 10% du mix électrique européen en mai. À partir du gaz, elle a reculé de 13%.

Besoin "massif" en renouvelables

Les auteurs du rapport mettent en garde sur la nécessité d'augmenter "massivement" le déploiement des énergies renouvelables, en particulier le solaire et l'éolien, "pour soutenir une économie résiliente à travers l'Europe" et compenser de manière pérenne le recul de la production d'électricité à partir d'énergies fossiles.

En volume, la production renouvelable ne suffit pas, en l'état, à compenser le recul de l'électricité produite à partir d'énergies fossiles qui s'est élevé à 86 TWh, alors que les renouvelables ne progressaient dans le même temps que d'un peu moins de 40 TWh.

L'énergie solaire a progressé de 13% (+13 TWh) durant le semestre par rapport aux premiers six mois de 2022, et l'éolien de 4,8% (+10 TWh). L'hydraulique a progressé de 11% (+15 TWh).

Le rapport rappelle aussi que la production d'énergie nucléaire devrait se rétablir, après avoir été en berne début 2023 en raison d'une forte indisponibilité du parc nucléaire français, le premier d'Europe.