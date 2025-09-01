Union de la gauche : LFI ne soutiendra un gouvernement PS que s'il a un "programme de rupture", prévient Mathilde Panot

Le PS a avancé des pistes budgétaires prévoyant un effort deux fois moins important en 2026 que les 44 milliards d'euros d'économies prévues par le Premier ministre François Bayrou.

Mathilde Panot à Châteauneuf-sur-Isère, le 24 août 2025. ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Tout pour éviter la poursuite d'une "politique macroniste". La France insoumise ne soutiendra un gouvernemet PS -réclamé par le Premier secrétaire socialiste Olivier Faure- que s'il défend "un programme de rupture", a prévenu lundi 1er septemre la cheffe des députés Insoumis Mathilde Panot.

"Nous n'accorderons pas de confiance à un gouvernement qui ne porte pas un programme de rupture , sur lequel les socialistes ont été élus", a-t-elle assuré sur France 2, après les offres de services du PS qui se dit prêt à gouverner.

"Nous ne voulons pas participer à un bricolage qui permet d'une manière ou d'une autre, de continuer une politique macroniste", a-t-elle encore prévenu.

Pas de ministres insoumis dans un gouvernement PS

Vendredi, le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, a demandé à Emmanuel Macron de nommer un premier ministre issu de la gauche, et promis un changement de méthode de gouvernement. Il s'est notamment engagé à "ne pas utiliser le 49-3", l'article de la Constitution qui permet de faire adopter des textes sans vote.

Il a également indiqué dimanche qu'un tel gouvernement ne comprendrait pas de ministres Insoumis.

Le PS a avancé des pistes budgétaires prévoyant un effort deux fois moins important en 2026 que les 44 milliards d'euros d'économies prévues par le Premier ministre François Bayrou. Ce dernier a toutes les chances d'être renversé lundi prochain lors d'un vote de confiance de l'Assemblée nationale auquel il se soumettra.